Wie kämpft die EZB gegen die Inflation? Euronews am Abend am 09.06.22

🙂 Guten Abend!

💶 Im Kampf gegen die galoppierende Inflation will die EZB in einem historischen Schritt die Leitzinsen erhöhen, aber erst im Juli. Ihre Erwartungen musste die Chefin der Europäischen Zentralbank allerdings herunterschrauben. Und der Dax in Frankfurt gab deutlich nach.

🖤 Am Tag nach der Amokfahrt in Berlin mit 1 Toten und 31 Verletzen kommt der mutmaßlich Verantwortliche in die Psychiatrie.

💥 Das Schicksal des Donbas wird in der Schlacht um Sewerodonezk entschieden. Das hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, während die Straßenkämpfe in der Stadt in der Region Luhansk weiter toben.

😮 Bestseller-Autor und ehemaliger Euronews-Journalist Dmitry Glukhovsky lässt sich von Drohungen des Kreml nicht einschüchtern.

❓Nicht "rechts orientiert"? Eintracht-Frankfurt-Star Martin Hinteregger weist Vorwürfe der Zusammenarbeit mit Rechtsextremen zurück.

📡 Das 10 Mrd. Dollar teure James Webb Teleskop ist von einem Meteoriten getroffen worden.

🌊 Und mit den Bildern einiger der schönsten Surf-Wellen sagen wir TSCHÜSS - bis morgen! @euonewsde