2. Wahlrunde in Frankreich : Freie Hand für Macron oder Arrangements mit der Opposition?

In Frankreich geht die entscheidende zweite Runde der Parlamentswahl zu Ende. Rund 48,9 Millionen eingeschriebene Wähler und Wählerinnen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Aber klar ist schon jetzt, nicht alle machten davon Gebrauch. Die Wahlbeteiligung wird wohl ein neues Rekordtief erreichen. Sie lag um 17 Uhr bei 38,11%, das sind 1,31% weniger als vor einer Woche.

Was bei diesem 2. Wahlgang auf dem Spiel steht:

Schafft Emmanuel Macron die absolute Mehrheit?

Wie stark wird Mélenchons Linksbündnis NUPES?

Wie viele Sitze ergattert Marine Le Pens rechtsnationale Partei Rassemblement National?

Verfolgen Sie mit uns den Wahlabend!

Euronews berichtet ab 20 Uhr LIVE im TV und im Internet über Hochrechnungen und Ergebnisse der Parlamentswahl in Frankreich.

Kopf-an-Kopfrennen zwischen der Mitte und der Linken

Macrons Parteienbündnis "Ensemble" könnte nach letzten Umfragen seine absolute Mehrheit verlieren. Möglicherweise wird das Wählerbündnis "NUPES" unter der Führung des Linkspopulisten Mélenchon die stärkste Oppositionsfraktion.

Und: Die rechtspopulistische Partei RN könnte mit mindestens 15 Abgeordneten erstmals eine eigene Fraktion bilden.

Macrons Lager und Mélenchons Zusammenschluss lagen im ersten Wahlgang fast gleichauf. Die Liste des amtierenden Staatspräsidenten galt in der zweiten Runde zwar als Favorit. Aber er braucht eine um solide Mehrheit in der Nationalversammlung, um regieren und Reformen durchführen zu können.

289 ist die magische Zahl

Dafür muss das Regierungslager in 289 der 577 Wahlkreise gewinnen. Sollte dies nicht gelingen, droht eine ungewisse Politik der Kompromisse und Koalitionen. Je stärker die Opposition, desto schmaler der Verhandlungsspielraum. Gegenspieler Jean-Luc Mélenchon ist angetreten, um möglichst große Fraktion in der Nationalversammlung zu erreichen, um Macron Kontra zu geben.

Wahlsonntag mit extremer Hitze

Frankreich wird ebenso wie Spanien und Italien von einer großen Hitzewell heimgesucht. Zum Teil erreichten die Temperaturen bis zu 40 Grad. Erschwerte Bedingungen für Wähler- und Wahlhelfer:innen ...

Wahlbüro mit Fächern in Strasburg AP Photo/Jean-Francois Badias

Junge Wählerin in Strasburg AP Photo/Jean-Francois Badias

Was plant Macron?

In Frankreich warten wichtige Projekte auf die Umsetzung: Angemahnt werden Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitswesen, viele Menschen hoffen angesichts der steigenden Preise auf Unterstützung der Regierung und viele wollen energischere Schritte in der Klimakrise. Außerdem will Macron eine umstrittene Rentenreform durchziehen, die Franzosen sollen länger arbeiten.

Unabhängig davon, wie üppig oder knapp die Mehrheit für das Präsidenten-Lager ausfällt: Für Deutschland und Europa dürfte Frankreich unter Macron ein verlässlicher Partner bleiben. Auch dürfte das Land im Konflikt mit Moskau wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine fester Bestandteil der geschlossenen Front des Westens gegen Russland bleiben.