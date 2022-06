Bald Volksvertreter? Der Bäcker, der für das Bleiberecht seines Azubis aus Guinea streikte

Stéphane Ravacley gehört zu den ungewöhnlichen Kandidaten bei dieser Parlamentswahl in Frankreich. Mit seinen "Schuhen voller Mehl" wolle er in die Nationalversammlung einziehen, erklärte der Bäcker aus Besançon, der nach der ersten Wahlrunde in seinem Wahlkreis im Departement Doubs die Nase vorn hat.

Der 53-Jährige Politneuling erreichte aus dem Stand 32,51 % der Stimmen vor dem bisherigen Abgeordneten der Präsidentenmehrheit, Eric Alauzet (31,36 %) und hat damit gute Chancen, tatsächlich das Mandat zu erobern.

10 Tage Hungerstreik für das Bleiberecht seines Lehrlings

Aufgestellt wurde der Parteilose von den Grünen (EELV) mit Unterstützung der linken Parteienallianz Nupes. Seine Kampagne, die sich direkt an die Bedürfnisse und Sorgen der "kleinen Leute" richtete kam, gut an und wurde von den französischen Medien aufmerksam verfolgt.

Ravalay, der eine Backstube im Stadtzentrum von Besançon betreibt, ist vielleicht neu in der Politik, aber ein militanter Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Im Januar 2021 hatte er sich mit einem zehntägigen Hungerstreik für das Bleiberecht seines guineischen Lehrlings im hervorgetan. Mit Erfolg: Der damals 18-jährige Bäckerlehrling durfte in Frankreich bleiben, wegen seiner "vorbildlichen Integrationsleistungen und seiner Aussichten auf eine berufliche Eingliederung", hieß es in der Erklärung des Präfekten.

10 Monate später organisierte Ravacley einen spektakulären Hilfskonvoi für die Ukraine, der seinen Bekanntheitsgrad noch weiter steigerte. Ravalay sagt, seine politische Karriere sei im Grunde die Kontinuität des Weges, den er im Januar 2021 einschlug.

Kopf an Kopf mit dem Arzt und Akupunkteur Eric Alauzet

Mit nur 465 Stimmen Vorsprung und kaum Stimmreserven von anderen Kandidaten weiß Stéphane Ravacley, dass es in der zweiten Runde "sehr eng" wird. Deswegen kämpfte er bis zum Schluss rotz seiner extremen Arbeitszeiten in der Bäckerei in jeder freien Minute um 47,61 % Nichtwähler in seinem Wahlkreis.

Der bisherige Abgeordnete Eric Alauzet kann seinerseits auf einen günstigeren Stimmenübertrag hoffen, darunter den eines Teils der konservativen LR-Wähler (10,80 %).

"Mein politisches Projekt ist klar und realistisch, es berücksichtigt die schwierigen Zeiten mit der Ukraine-Krise, der Covid-Krise, der Klima- und Ökologiekrise, dem europäischen Aufbau, all diese Fragen, mit denen ich mich seit Langem beschäftige", betont der der amtierende LREM-Abgeordnete. Der Arzt und Akupunkteur (ursprünglich bei den Grünen) war "2017 der bestgewählte Abgeordnete Frankreichs.",

Während des Wahlkampfs war ein Wahlplakat des Bäckers mit einem großen Hakenkreuz und dem Wort "Nègre" überklebt worden. Der Schock war groß, es gab Unterstützung vom Nationalsekretär der Grünen (Julien Bayou).

"Wenn ich gewählt werde, werde ich nie nur ein Politiker sein, ich werde immer ich selbst bleiben", sagt der Bäcker aus Besançon. "Sehen Sie diese Schuhe voller Mehl? ich werde sie mit in die Nationalversammlung nehmen, sie werden die Stufen hinaufgehen, um mich daran zu erinnern, dass ich für Sie da bin!"