Starkes Erdbeben erschüttert den Norden der Philippinen

Ein starkes Erdbeben hat am Mittwoch den Norden der Philippinen erschüttert. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt.

Das Beben der Stärke 7,1 ereignete sich in der Provinz Abra in einem bergigen Gebiet, sagte Renato Solidum, der Leiter des philippinischen Instituts für Vulkanologie und Seismologie.

"Der Boden bebte, als ob ich auf einer Schaukel säße, und das Licht ging plötzlich aus. Wir stürmten aus dem Büro, und ich hörte Schreie, und einige meiner Kollegen waren in Tränen aufgelöst", sagte Michael Brillantes, ein Sicherheitsbeauftragter der Abra-Stadt Lagangilang in der Nähe des Epizentrums.

Die Behörden untersuchen nun, ob es in den Bergdörfern am nördlichen Rand von Abra, einer landwirtschaftlich geprägten Provinz, zu Schäden oder Erdrutschen gekommen ist

Die Stärke des Bebens wurde von der ursprünglichen Stärke 7,3 herabgestuft. Es sei durch Verschienung einer lokalen Verwerfung in einer Tiefe von 25 Kilometern ausgelöst worden, so das Institut, das mit Schäden und weiteren Nachbeben rechnet.

Nach Angaben des U.S. Geological Survey lag die Stärke des Bebens bei 7,1 in einer Tiefe von 10 Kilometern. Beben in niedrigerer Tiefe verursachen in der Regel mehr Schäden.

Die Philippinen sind Teil des sogenannten pazifischen "Feuerrings", auf dem sich die meisten Erdbeben der Welt ereignen. Rund 20 Taifunen und tropische Stürme wüten jedes Jahr im Land: damit sind die Philippen eines der katastrophenanfälligsten Länder der Welt.

Bei einem Beben der Stärke 7,7 waren 1990 im Norden der Philippinen fast 2.000 Menschen ums Leben gekommen.