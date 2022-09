Tories wählen Liz Truss zu Großbritanniens neuer Premierministerin

Sie galt als Favoritin und hatte in Umfragen vorne gelegen: In Großbritannien übernimmt Liz Truss von Boris Johnson den Vorsitz der konservativen Tories. Damit wird die derzeitige Außenministerin Großbritanniens neue Premierministerin.

Sie dankte für die Geduld einer der "längsten Entscheidungen" überhaupt. "Ich hab als Konservative Wahlkampf gemacht und werde als Konservative regieren", so Truss, die Lösungen für die Energiekrise versprach.

Die bis zu 200.000 Parteimitglieder konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer die neue Regierung anführen und in die Downing Street einziehen sollte.