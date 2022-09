In zahlreichen Städten in Russland - in Moskau, St. Petersburg und Jekatarinburg, aber auch in kleineren Städten - haben viele Menschen gegen den Krieg in der Ukraine protestiert, nachdem Präsident Wladimir Putin am Mittwochmorgen die Teilmobilmachung verkündet hatte.

So viele Menschen waren seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar nicht auf die Straßen gegangen.

Laut der NGO OVD-Info wurden landesweit in 38 Städten mehr als 1.200 Menschen festgenommen. In Moskau gingen die Sicherheitskräfte teils sehr brutal gegen die Protestierenden vor.

Ein Student in St. Petersburg erklärte gegenüber AFP: "Alle haben Angst, Ich bin für den Frieden, und ich möchte nicht auf andere Menschen schießen müssen. Wenn es nicht gefährlich wäre, würden viel mehr Menschen zu den Protesten kommen."

Eine junge Frau sagte, sie habe Angst um sich selbst, aber vor allem um ihren 25-jährigen Bruder, der gerade seinen Wehrdienst leiste.

Zunächst werden durch die Teilmobilmachung vor allem erfarenere Reservisten mobilisiert, aber die Entscheidung von Staatschef Putin ist mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten.