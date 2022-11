Parlamentswahl in Dänemark: Sozialdemokraten stärkste Kraft

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Dänemark scheinen sich die Sozialdemokraten durchgesetzt zu haben. Das ergaben Nachwahlbefragungen. Unkar ist jedoch, ob die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen weiterregieren kann.

Weder der Mitte-Links- noch der Mitte-Rechts-Block hat offenbar die erforderliche Mehrheit. Die Sozialdemokraten hatten bereits die letzte Parlamentswahl 2019 gewonnen.

Am Ende könnte es darauf hinauslaufen, dass Ex-Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen die Rolle des Königsmachers einnehmen wird: Der frühere Venstre-Chef hat sich mit seiner neuen Partei Die Moderaten genau zwischen den Blöcken positioniert, ohne sich auf eine Seite festzulegen.

Seiner Partei Moderaterne wurde in den aktuellen Nachwahlbefragungen ein starkes Ergebnis vorhergesagt, während Rasmussens liberal-konservative Ex-Partei Venstre vor klaren Verlusten steht.

Für eine Mehrheit im dänischen Parlament sind 90 der 179 Sitze notwendig. In der Prognose des Dänischen Rundfunks DR kam das linksgerichtete rote Lager zunächst auf 85 Mandate, der von Venstre angeführte blaue Block auf 73. Løkkes Moderaterne wurden 17 Sitze prognostiziert, die in dem Fall also entscheidend für eine Mehrheit wären.

Für diesen Fall deuten sich langwierige Verhandlungen über eine Koalitionsbildung an.

Die Wahl war nach einem Streit über Nerzzucht und die Keulung von Millionen von Nerzen notwendig geworden.