Ocean Viking, добро пожаловать в Тулон!

Cпасательное судно прибыло в Тулон на юге Франции - назначенный ему безопасный порт для высадки спасенных людей, находящихся на борту.

Франция резко раскритиковала новое правое правительство Италии за то, что оно не разрешило судну пришвартоваться после того, как оно долгое время простояло у берегов Сицилии.

"В ближайшие несколько часов Франция примет меры по усилению контроля на наших внутренних границах с Италией. Все последствия позиции Италии отразятся также и на других аспектах наших двусторонних отношений", - сказал глава французского МВД Жеральд Дарманен.

По словам Дарманена, в этом контексте Франция решила в порядке исключения исправить неприемлемое поведение итальянского правительства и пригласить Ocean Viking зайти в военный порт Тулона. Правительство в этом поддержали и другие депутаты парламента:

"Обязанность наших стран состоит в том, чтобы принять людей, оказавшихся в бедственном положении, подобном этому, и сделать так, чтобы, по прибытии сюда о них позаботились, чтобы никто не погиб", - говорит Антуан Ломан из партии La France Insoumise

Судно простояло в море более двух недель после спасения 234 человек в ходе шести отдельных спасательных операций с 22 по 26 октября. Его оператор, SOS MEDITERRANEE, сообщил, что троих выживших пришлось эвакуировать по медицинским показаниям в четверг утром.

"Высадка на берег почти через три недели после их спасения, так далеко от района операции в центральном Средиземноморье, является результатом драматического провала со стороны всех европейских государств, которые беспрецедентным образом нарушили морское право", — заявил Ксавьер Лаут, операционный директор SOS MEDITERRANEE.