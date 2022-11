Im Südosten des Iran haben erneut hunderte Menschen gegen die Führung des Landes protestiert. Unter anderem in der Stadt Khash gingen erneut Menschen auf die Straße. Der Menschenrechtsgruppe Iran Human Rights zufolge sind bei den landesweiten Protesten im Iran bislang mindestens 304 Menschen ums Leben gekommen.

Angesichts der schweren Menschenrechtsverletzungen haben sich die EU-Staaten auf ein neues Sanktionspaket gegen den Iran verständigt. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel nahm einstimmig entsprechende Pläne an, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Der förmliche Beschluss soll bereits am Montag ohne nochmalige Aussprache bei einem Außenministertreffen gefasst werden.

Konkret sollen von den Strafmaßnahmen 31 Personen und Einrichtungen betroffen sein – darunter zum Beispiel ranghohe Vertreter der Polizei und der Basidsch-Milizen. Sie sehen vor, dass Einreiseverbote erlassen werden und in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren werden.

Auslöser der Proteste war der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini am 16. September nach einer Festnahme von der Sittenpolizei drei Tage zuvor. Sie soll gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben.