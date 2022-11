Nachtschwärmer schlug Alarm: Zwei Gebäude in Lille eingestürzt, keine Opfer

Im Zentrum der nordfranzösischen Großstadt Lille sind am Samstagmorgen zwei Gebäude eingestürzt, Opfer wurden zunächst nicht entdeckt. Dies ist offenbar der Geistesgegenwärtigkeit eines jungen Nachbarn zu verdanken, der bei seiner Heimkehr in der Nacht beunruhigende Risse im Mauerwerk entdeckte und Alarm schlug.

Nachtschwärmer sah Risse im Mauerwerk

Die Bewohner:innen wurden umgehend aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Laut Polizeiangaben lief umfangreicher Rettungseinsatz, die Lage werde noch erkundet.

In einem der beiden aneinander angrenzenden Gebäude liefen gerade Renovierungsarbeiten. Dieses stürzte gegen 9.15 Uhr ein und riss das Nachbargebäude mit. Laut der sozialistischen Bürgermeisterin von Lille, Martine Aubry, wurden etwa zehn Personen evakuiert. Die meisten seien bei ihren Familien oder Freunden untergebracht worden.

Sie lobte die Geistesgegenwärtigkeit des jungen Mannes, dem offenbar zu verdanken sie, dass es allem Anschein nach keine Opfer gäbe. "Wenn dieser Mann nicht um 3 Uhr morgens nach Hause gekommen wäre, uns nicht benachrichtigt und wir nicht so schnell reagiert hätten, dann hätte es ganz offensichtlich Tote gegeben. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Sie lobte auch die Reaktionsgeschwindigkeit der Feuerwehr und der Stadtpolizei.

Innenminister Gérald Darmanin twitterte: "Offensichtlich gibt es keine Opfer". Auch er dankte "dem Studenten, der heute Nacht den Alarm ausgelöst hat".

"Angst um mein Leben"

"Wir hörten ein Geräusch, das einige Sekunden dauerte, zunächst ganz leise. Wir dachten, es sei das Gerüst, das umfällt", berichtete der 30-jährige Ludovic Ficher, der in einem benachbarten Gebäude arbeitet. "Als wir merkten, dass das ganze Gebäude einstürzte, sind wir alle weggerannt", fügt er hinzu. "Ich hatte die Angst meines Lebens".

"Wir haben keinen großen Knall gehört, sondern das Knirschen von Metall und Beton", berichtete eine Nachbarin. Es sei sehr tragisch, was passiert sei, man tappe ein bisschen im Dunkeln.

Staubige Mischung aus Ziegelsteinen und Metall

Auch die umliegenden Gebäude wurden am Samstagmorgen "vorsichtshalber" evakuiert. Feuerwehrleute waren am späten Vormittag in großer Zahl im Einsatz, um die Risiken zu überprüfen und mit der Beseitigung des Schutts zu beginnen, einer staubigen Mischung aus Ziegelsteinen und Metallträgern, den Überresten eines Gerüsts an der Fassade des Gebäudes.

Es habe keine besondere Warnung für das betroffene Gebäude gegeben, erklärte der delegierte Minister für Wohnungsbau, Olivier Klein, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.