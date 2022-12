Schüsse und Geiselnahme im Zentrum von Dresden - Striezelmarkt dicht

In der Innenstadt von Dresden sollen Schüsse mit tödlichen Folgen gefallen sein. Die Polizei Dresden hat mittlerweile eine mögliche Geiselnahme bestätigt und fordert dazu auf, das Zentrum von Dresden zu meiden.

Laut Mitteilung der Polizei Sachsen führt die Polizeidirektion Dresden einen Einsatz in der Dresdner Innenstadt durch. Hintergrund sei der Verdacht einer Geiselnahme. In diesem Zusammenhang wurden die Altmarktgalerie und angrenzende Bereiche evakuiert. Der Zugang ist derzeit nicht möglich.

Ein Mann verschanzte sich offenbar in einer Drogerie, nachdem er zuvor mutmaßlich eine Frau getötet hatte. Der Innenstadtbereich sei abgeriegelt worden. Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen Deutschen, der mit einer Pistole bewaffnet sei. Er habe sich in einer Drogerie in der Altmarktgalerie verschanzt. Zuvor sei der Mann gewaltsam in einen nahegelegenen Radiosender eingedrungen, indem er von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht habe.

Der Dresdner Striezelmarkt, bekanntester Weihnachtsmarkt der Region, durfte zunächst nicht öffnen.

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Bereich großflächig zu meiden. Es gibt erhebliche Verkehrsbehinderungen. Weitere Einzelheiten sind im Moment noch nicht bekannt.