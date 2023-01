In NRW hat die Polizei mit der Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Protestdorfes Lützerath begonnen. Es kam zu ersten Zusammenstößen. Die Einsatzkräfte wurden eigenen Angaben zufolge mit Pyrotechnik und Steinen beworfen.

Einige Protestierende kletterten auf so genannte Monopods und Tripods - zusammengebundende Baumstämme, von denen sie nur schwer herunterzuholen sind, ohne dabei verletzt zu werden.

Laut Polizei können die Anwesenden den Ort problemlos verlassen, ohne dass es Folgen für sie habe. Es waren Sirenen und Alarmglocken zu hören.

Lützerath gehört zum Braunkohlerevier Garzweiler.

Bis 2038 will Deutschland aus der Braunkohle aussteigen, um das Klima weniger zu schädigen. NRW will den Ausstieg auf 2030 vorziehen - unter der Bedigung, dass in Lützerath weiter Braunkohle gewonnen werden kann. Das wollen die Klimaaktivisten und -aktivistinnen mit allen Mitteln verhindern.