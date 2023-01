Die Aktivistin Greta Thunberg unterstützt die deutschen Klimaktivisten bei Ihrem Kampf gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in Nord-Rhein-Westfalen. Deshalb ist sie auch zur heutigen Klimademonstration gekommen. Gemeinsam mit Tausenden anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen protestieren sie gegen den Abriss von Lützerath. Unter dem Dorf liegt ein Kohlevorkommen, dass der Tagebaubetreiber RWE abbauen möchte.

Bente Opitz, Sprecherin der Initiative "Lützerath bleibt" sagt: "Wir hoffen, dass Teile von Lützerath stehen bleiben. Und dass wir dann wieder mit vielen, vielen tausend Menschen hier ein starkes Zeichen setzen können."

In dem behelfsmäßigen Lager wird der Abriss von Gebäuden und Baumhäusern bereits den vierten Tag fortgesetzt. Thunberg, die Gründerin von Fridays For Future, rief zum Widerstand auf, um den Abbau von Braunkohle unter dem Dorf zu verhindern. "Es ist entsetzlich zu sehen, was hier passiert", sagte sie und hielt ein Schild mit der Aufschrift "Keep it in the ground" hoch.

Sie nannte die Räumung des Dorfes durch die Polizei "schockierend" und kritisierte das Vorgehen der Einsatzkräfte. "Es ist empörend, wie die Gewalt der Polizei ist", sagte die 20-Jährige. "Wir wollen zeigen, wie Volksmacht aussieht, wie Demokratie aussieht", sagte sie. Wenn Regierungen und Konzerne auf diese Weise zusammenarbeiten, um die Umwelt zu zerstören und unzählige Menschen zu gefährden, müssen die Menschen dagegen aufstehen und ihre Stimme erheben, fügte sie hinzu.

Bereits am Donnerstag hatten Demonstranten Büros der Grünen in Düsseldorf und Flensburg besetzt. Sie werfen den Grünen vor, zu sehr mit RWE zu kooperieren. In Aachen und Leipzig wurden Fenster von Parteibüros eingeworfen. Auch vor der Konzernzentrale von RWE in Essen protestierten Aktivisten. Rund 20 Menschen versammelten sich vor dem Eingangstor, einige ketteten sich daran an. Auf Plakaten forderten sie unter anderem "Stoppt die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen". Außerdem sprühten sie die Parole "Lützi bleibt" auf den Boden.

Der Slogan der Demonstranten: "Stoppt die Evakuierung! Für Klimagerechtigkeit". Aktivisten hatten sich in Bäumen verschanzt, an Betonblöcke gefesselt oder die Hände zusammengeklebt. Die Polizei hat das Lager eingezäunt und ist dabei, die Aktivisten zu entfernen. Ziel der Aktivisten ist es, die Räumung zu stoppen und Deutschland aufzufordern, mehr zur Bekämpfung der Klimakrise zu tun.