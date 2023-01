Präsidentschaftswahl in Tschechien: Stichwahl zeichnet sich ab

Bei der zweitägigen Präsidentschaftswahl in Tschechien zeichnet sich eine Stichwahl zwischen dem populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis und dem Ex-Nato-General Petr Pavel ab. Nach Auswertung der Stimmen aus mehr als der Hälfte der Wahlbezirke lag der Milliardär Babis mit rund 38 Prozent der Stimmen an der Spitze der acht Kandidaten. Dahinter folgte Pavel mit rund 32 Prozent.

Das ging am Samstag aus den Daten der Statistikbehörde CSU hervor. Auf Platz drei lag nach diesem Zwischenstand die Wirtschaftsprofessorin Danuse Nerudova. Insgesamt konnten rund 8,3 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Gewählt wurde auch in den Botschaften und Generalkonsulaten im Ausland, zum Beispiel in Berlin, Wien und Kiew.

Der scheidende Präsident Milos Zeman sagte nach der Stimmabgabe in Lany bei Prag, wer in der Politik praktisch erst anfange, sei "ein Risiko für alle Bürger, aber auch für sich selbst". Diese Aussage wurde allgemein als Unterstützung für den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Babis gewertet.

Sollte keiner der Kandidat:innen eine absolute Mehrheit erreichen, treten die beiden Erstplatzierten in einer Stichwahl in zwei Wochen gegeneinander an.

Der Präsident oder die Präsidentin hat in dem osteuropäischen Land, das Teil der Nato und der EU ist, überwiegend repräsentative Aufgaben, gilt aber als einflussreicher Meinungsbildner.