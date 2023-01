Bei einem Hubschrauberabsturz und einem anschließenden Brand nahe Kiew sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind laut Polizei auch der ukrainische Innenminister Denis Monastyrsky, sein Stellvertreter und weitere ranghohe Regierungsvertreter.

Mehrere Kinder und Innenminister unter den Toten

Auch mindestens drei Kinder starben bei dem Unglück, dessen Ursache noch unklar ist. An der Absturzstelle sprach der Gouverneur der Region von einer "Katastrophe". Viele Fragen sind noch offen, doch momentan gehen Beobachter von keinem gezielten Angriff, sondern einem tragischen Unfall aus.

Der Hubschrauber stürzte am frühen Mittwochmorgen in der Kleinstadt Browary im Großraum Kiew ab, mitten in einem Wohngebiet direkt vor einem Kindergarten. Rund 30 Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht – darunter viele Kindergartenkinder. Die Zahl der Toten und Verletzten könnte weiter steigen.

Der getötete Innenminister Denys Monastyrskyj war 42 Jahre alt und seit 2021 im Amt. Es gibt noch keine Informationen, warum er und seine Kollegen mit dem Hubschrauber unterwegs waren.

Laut dem Regionalgouverneur Oleksij Kuleba seien die Kinder und die Beschäftigten des Kindergartens nach dem Absturz evakuiert worden. Browary liegt im Nordosten der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Kindergarten zerstört, von der Leyen spricht von "Tragödie"

Ein im Internet verbreitetes Video soll den zerstörten Kindergarten in Browary zeigen. Der Brand wurde inzwischen offenbar gelöscht.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach auf Twitter allen Hinterbliebenen, Staatschef Wolodymyr Selenskyj und der ganzen Ukraine ihr Mitgefühl aus. Eine Tragödie habe das vom Krieg zerrissene Land erschüttert, so die EU-Spitzenpolitikerin.

Beim russischen Beschuss eines Hochhauses in Dnipro waren am Samstag mindestens 45 Menschen getötet worden – auch hier waren mehrere Kinder unter den Opfern.

Die Suche nach Überlebenden wurde inzwischen eingestellt. Der Bürgermeister sagte, die Chancen jemanden zu finden, tendierten gen null. 20 Menschen werden noch vermisst.