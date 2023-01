WEF, Tag 3: Guterres, Scholz und Selenskij auf dem Podium

Am dritten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos wird UN-Generalsekretär António Guterres eine Rede halten. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Nachmittag erwartet und ebenfalls zu den Teilnehmenden sprechen. Außerdem kommen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Polens Präsident Andrzej Duda nach Davos.

Am Nachmittag gibt die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska eine Pressekonferenz. Ihr Mann, Präsident Volodymyr Selenskij wird sich mit einer Videobotschaft an die Forumsteilnehmenden wenden.

Der Stand der Pandemie

Wie kann die Welt ihre COVID-19-Strategie von der Pandemiebekämpfung auf das Endemiemanagement umstellen und die anhaltenden Lücken beim Zugang zu Diagnostika, Therapeutika und Gesundheitsdiensten schließen? Diese Fragen diskutieren Experten mit der **Euronews**-Korrespondentin Sasha Vakulina.

Ukraine-Krieg und Pandemie im Fokus des WEF

Bis zum Freitag, 20. Januar, werden im schweizerischen Davos internationale Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik, sowie Mitglieder der Zivilgesellschaft über die wichtigsten Herausforderungen der Welt diskutieren.

Euronews wird diese Ausgabe von #davos2023, die unter dem Motto "Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt" steht, aufmerksam verfolgen. Unsere Journalistinnen und Journalisten Sasha Vakulina, Meabh Mc Mahon, Foteini Doulgkeri und David Walsh sind für Sie vor Ort.

Was ist in diesem Jahr in Davos zu erwarten?

Über 200 Podiumsdiskussionen per Livestream

Großes Augenmerk legen die Teilnehmenden auf die Themen Covid-19 und den Krieg in der Ukraine

Zu den Gästen des #WEF2023 zählen: António Guterres, UN-Generalsekretär, Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission und Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben ihr Kommen angekündigt.

