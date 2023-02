Antony Blinken besucht Erdbebengebiet in der türkischen Provinz Hatay

US-Außenminister Antony Blinken ist am Sonntag in der Türkei eingetroffen, um sich gemeinsam mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu ein Bild von der Lage in der schwer getroffenen türkischen Provinz Hatay zu machen.

Blinken, der zuvor in München an der Sicherheitskonferenz teilgenommen hatte, landete auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik im Südosten des Landes. Von dort aus wird ein Teil der humanitären Hilfe, auch der aus Deutschland, in die betroffenen Gebiete geleitet.

Fast zwei Wochen nach dem verheerenden Beben in Syrien und der Türkei ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf über 46.000 gestiegen und das ganze Ausmaß der Katastrophe noch nicht abzuschätzen.

USA stellten 85 Millionen Dollar Soforthilfe zur Verfügung

Um Millionen Menschen im Erdbebengebiet zu helfen, brauchen die UN nach eigenen Angaben allein in der Türkei eine Milliarde Dollar. Für das ebenfalls schwer getroffene Syrien kommen noch einmal 400 Millionen dazu.

Die USA hatten unmittelbar nach dem Erdbeben mehrere Such- und Rettungsteams in die Türkei geschickt und eine erste Tranche von 85 Millionen Dollar humanitärer Hilfe freigegeben.

Außerdem wurden Black Hawk- und Chinook-Hubschrauber für den Transport von Hilfsgütern bereitgestellt. Blinken wird am Montag mit dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara zusammentreffen.

Es ist die erste Reise des US-Außenministers in die Türkei seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren. Dieser war bereits früher geplant, wurde jedoch wegen des Erdbebens am 6. Februar verschoben. Nach seiner Türkeireise wird Blinken in Griechenland erwartet.