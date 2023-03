In Kalifornien auf der USS Missouri bei San Diego haben US-Präsident Joe Biden, der australische Ministerpräsident Anthony Albanese und der britische Premier Rishi Sunak ihre Vereinbarung zu gemeinsamen Atom-U-Boot-Projekten getroffen.

Zuvor war ein gemeinsames Projekt zwischen Australien und Frankreich gescheitert, was zu enormen Spannunen zwischen beiden Staaten geführt hatte.

Die USA, Großbritannien und Australien haben an diesem Montag ihren Plan zur Lieferung von Atom-U-Booten an Australien bekannt gegeben. Wie hochrangige Regierungsvertreter gegenüber Breaking Defense erklärten, bedeutet der Deal einen "gewaltigen" Sprung in den australischen Fähigkeiten und eine strategischen Verbesserung für Washington.

Zu den Details gehören der Verkauf von drei U-Booten der Virginia-Klasse an Australien Anfang der 2030er Jahre, die Inbetriebnahme eines neuen nuklearen U-Boot-Designs in Großbritannien Ende der 2030er Jahre und in Australien Anfang der 2040er Jahre. Das vereinbarte Abkommen sichert US-amerikanischen U-Booten eine wichtige strategische Schlüsselposition im Pazifik.

Wie die britische Regierung mitteilte, hatten die Großbritannien, Australien und die USA im September 2021 ein historisches, trilaterales Vorhaben angekündigt, um Australien bei der Anschaffung eines konventionell bewaffneten U-Boots mit Nuklearantrieb zu unterstützen - eine Partnerschaft, die als AUKUS bekannt ist.

Nach einer 18-monatigen Sondierungsphase, in der der optimale Weg zum Erwerb dieser Fähigkeit durch Australien ermittelt wurde, hat man sich für ein Modell entschieden, das auf dem weltweit führenden Design des Vereinigten Königreichs basiert und modernste US-U-Boot-Technologie beinhaltet.