USA: Tote und Verletzte bei heftigen Tornados in Süden und Mittleren Westen

In den USA ist eine Reihe von heftigen Tornados über den Süden und den Mittleren Westen des Landes hinweggezogen.

Die Behörden meldeten bisher vier Tote in den Bundesstaaten Illinois und Arkansas. Lokale Fernsehsender zeigten Bilder von entwurzelten Bäumen, umgekippten Fahrzeugen und abgedeckten Dächern.

Besonders betroffen war die Stadt Little Rock im Bundesstaat Arkansas. Dort gehen die Behörden von etwa 600 Verletzten aus.

Eines der Todesopfer starb als das Dach eines Theaters in der Kleinstadt Belvidere im Bundesstaat Illinois infolge des schweren Unwetters einstürzte. Dutzende weitere Konzertbesucher seien verletzt worden, berichteten US-Medien am Freitagabend (Ortszeit).

Nach Angaben der Behörden befanden sich zum Zeitpunkt des Dacheinsturzes 260 Personen im Theater.

Die Tornados waren Teil eines Unwettersystems, das sich vom Süden der USA bis in die Region der Großen Seen im Norden erstreckt. Für dieses Gebiet hat der Nationale Wetterdienst eine erhöhte Tornadogefah ausgesprochen.

Erst vor einer Woche waren bei einem Tornado mindestens 26 Menschen in den Bundesstaaten Mississippi und Alabama ums Leben gekommen. Am Freitag besuchten US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill den kleinen Ort Rolling Fork in Mississippi, der besonders hart von dem Tornado getroffen worden war.