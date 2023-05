Kritik: Christie's versteigert Nazi-Schmuck aus der Horten-Kollektion

Von Euronews mit AP, dpa

Das Auktionshaus Christie's muss Kritik hinnehmen, nachdem es mit der Versteigerung von insgesamt 700 Schmuckstücken der Heidi Horten-Kollektion begonnen hat.

Der Druck auf das Auktionshaus Christie's wächst die Versteigerung von Schmuckstücken aus der Kollektion von Heidi Horten zu stoppen. Viele der Juwelen waren von Hortens Ehemann, dem "Kaufhaus-König" Helmut Horten, von Juden zur Zeit des Nationalsozialismus erworben worden. Diese verkauften den wertvollen Schmuck, um vor den Nazis zu fliehen. Interessenverbände fordern eine Rückgabe des Schmucks an die rechtmäßigen Erben:

"Erstens: wenn Christie's das Richtige tun will, müssen sie den Verkauf stoppen, und zwar, bevor er abgeschlossen ist. Zweitens sollten sie sich bemühen - in der Welt der sozialen Medien, kann das nicht so schwierig sein - weltweit nach den rechtmäßigen Erben dieser Schmuckstücke zu suchen", erklärt Rabbi Abraham Cooper, vom gemeinnützigen Simon-Wiesenthal-Zentrum in Los Angeles.

Das Auktionshaus hat erklärt, dass die Erlöse aus dem Verkauf der Schmuckstücke an eine Organisation der Holocaust-Forschung gehen werden.

Max Fawcett, zuständig für die Juwelen-Versteigerung bei Christie's in Genf, erklärt:

"Die geschäftlichen Aktivitäten von Herrn Horten während des Zweiten Weltkriegs sind gut dokumentiert, und das ist etwas, das Christie's sorgfältig bedacht hat, als es sich um diese Sammlung bewarb. Und wir haben diese Kollektion unter der Voraussetzung übernommen, dass 100 % des endgültigen Verkaufserlöses philanthropischen Zwecken zugute kommen werden."

Die Versteigerung hat im Internet begonnen, und wird in den kommenden Tagen in Genf fortgesetzt. Es wird erwartet, dass die Sammlung umgerechnet mehr als 136 Millionen Euro einbringen wird.