Seit einer Woche vermisst: Ist Lukaschenko im Krankenhaus?

Von Euronews

Ein oppositioneller Radiosender sagt, der 86-jährige Lukaschenkos sei am Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden, um eine nicht näher bezeichnete Krankheit behandeln zu lassen.

Der Gesundheitszustand des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko gibt Anlass zu Spekulationen. Seit fast einer Woche wurde er nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Der 86-Jährige verpasste am Sonntag eine große Staatsfeier, bei der er eine Rede zum "Tag der Nationalflagge, halten sollte. Die staatliche Nachrichtenagentur BelTA berichtete, dass Ministerpräsident Roman Golowtschenko eine Botschaft in seinem Namen verlas.

Die Agentur nannte keinen Grund für Lukaschenkos Abwesenheit seit der Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai in Moskau. Zuletzt war er am Dienstag bei den Siegesfeierlichkeiten in Belarus bei der Blumenablage in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Lukaschenkos Büro lehnte eine Stellungnahme ab.

Auf Twitter schrieb die belarussische Oppositionsführerin Swiatlana Tsikhanouskaya, dass es "viele Gerüchte über den Gesundheitszustand des Diktators Lukaschenko" gebe.

"Für uns bedeutet das nur eines: Wir sollten auf jedes Szenario gut vorbereitet sein. Um Belarus auf den Weg der Demokratie zu bringen & um eine Einmischung Russlands zu verhindern."

Der oppositionelle Nachrichtensender Euroradio berichtete, Lukaschenko sei am Samstag in ein medizinisches Zentrum gebracht worden, was jedoch nicht unabhängig überprüft werden kann.

Lukaschenko steht seit 1994 an der Spitze von Belarus. Er setzte die Polizei ein, um Proteste zu unterdrücken, schloss abweichende Medien und verhängte lange Haftstrafen gegen seine Gegner.

Bei der Niederschlagung pro-demokratischer Proteste wurde er von Russland unterstützt, und im vergangenen Jahr ließ er zu, dass sein Land als Teil der russischen Invasion in der Ukraine eingesetzt wurde.