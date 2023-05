Russland hat einen massiven Drohnenangriff auf Kiew durchgeführt

Bilder zeigen die Folgen eines Angriffs im Kiewer Stadtteil Golosiivsky. Russland hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag den "wichtigsten" Drohnenangriff auf Kiew seit Beginn der Invasion durchgeführt, so die Militärbehörden. "Insgesamt wurde eine Rekordzahl an abgeschossenen Sprengstoffdrohnen gezählt: 54!" teilte die ukrainische Luftwaffe in einem Telegrammpost mit. Vierzig der Drohnen zielten auf die Hauptstadt, töteten zwei Menschen und verletzten drei.

