Von Euronews mit dpa, AP, AFP

Er berichtete über soziale Medien von seiner Verwundung: der ukrainische Erfolgsregisseur Oleg Senzow kämpft seit Beginn des russischen Angriffskriegs für sein Land. Jetzt musste er mit einem Granatsplitter im Körper in stationäre Behandlung.

Zum Wochenbeginn hat das russische Militär erneut zivile Ziele in der Ukraine unter Beschuss genommen. Dabei sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden.

In Orichiw nahe der Südfront schlug eine Fliegerbombe in einem Wohnviertel ein. Die Militärverwaltung der Region Saporischschja erklärte, drei Frauen und ein Mann seien auf der Stelle getötet worden. Zum Zeitpunkt der Bombardierung seien dort Hilfsgüter in einer Schule verteilt worden. Es habe mehr als 10 Verletzte durch den Einschlag gegeben.

Regisseur Senzow bei Schlacht verwundet

Als Freiwilliger kämpfte in der Region bereits seit Kriegsbeginn der bekannte ukrainische Regisseur Oleg Senzow. Er wurde Sonntagabend nach eigenen Angaben "auf dem Schlachtfeld" durch einen Granatsplitter verwundet und mit mehreren anderen, ebenfalls verwundeten Kameraden in ein Krankenhaus gebracht. Senzow war 2019 nach rund fünf Jahren in russischer Haft im Rahmen eines Gefangenenaustausches zurück in seine Heimat gelangt.

Insgesamt habe die russische Armee 36 Angriffe auf 10 Ortschaften durchgeführt und dabei Raketen sowie Artillerie genutzt, erklärte die Militärverwaltung Saporischschja. Neben den in Orichiw Getöteten sei ein 65-jähriger Mann im ebenfalls frontnahen Dorf Nowodaniliwka verletzt worden.

In der Region Saporischschja läuft eine der Gegenoffensiven der ukrainischen Armee mit bislang eher geringen Geländegewinnen.

Beschuss auch im Nordosten der Ukraine

Auch die nordöstliche Region Sumy ist erneut Ziel von rusisschem Artilleriebeschuss geworden. Dort hatte die ukrainische Armee die Zivilbevölkerung Ende Juni zum Verlassen der Gegend aufgefordert. Am Sonntag seien dort bis zum Abend insgesamt elf Explosionen registriert worden. Berichte über Opfer und Sachschäden lagen auch an diesem Montag nicht vor.