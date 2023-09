Berg-Karabach: Hunderte Opfer bei Explosion eines Treibstoffdepots

In der umkämpften Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus wurden bei der Explosion eines Treibstoffdepots eine unbekannte Anzahl an Menschen getötet und mindestens 200 Menschen verletzt.

Unklar war zunächst, was die Katastrophe in dem mehrheitlich von Armeniern bewohnten Berg-Karabach auslöste, das in der vergangenen Woche von Aserbaidschan angegriffen und besiegt wurde.

WERBUNG

Flüchtlingswelle in Richtung Mutterland Armenien

Zum Zeitpunkt des Unglücks waren viele Menschen für Benzin angestanden, weil sie mit ihren Autos vor den Aserbaidschanern nach Armenien fliehen wollten. Die Karabach-Armenier befürchten eine Vertreibung oder nach Jahrzehnten des Konflikts die Rache des autoritär geführten Aserbaidschans.

Սեպտեմբերի 26-ին ժամը 08:00 դրությամբ ԼՂ-ից Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 13 550 անձ: Նրանցից 11 000-ի... Posted by ՀՀ կառավարություն on Monday, September 25, 2023

Tausende Karabach-Armenier sind aus Angst vor ethnischen Säuberungen auf der Flucht - im Mutterland Armenien wurden bereits 6650 Flüchtlinge registriert.

"Wir haben nur das mitgebracht. Wir haben alles zurückgelassen, ein dreistöckiges Haus mit Schweinen, Hühnern, einfach alles", sagt einer der Flüchtlinge.

Und eine Frau beklagt: "Wir haben unser Zuhause verloren, den Ort, an dem wir gelebt haben, unser Berg-Karabach. Wir gehören zu Armenien, das ist auch unsere Heimat. Aber warum demütigen sie uns nur so, warum greift die Welt nicht ein?"

Massenproteste gegen Regierung in Eriwan

Unterdessen gingen in der armenischen Hauptstadt Eriwan wieder tausende Menschen auf die Strasse. Die Massenproteste richten sich gegen die Regierung von Nikol Paschinjan.

Die Demonstranten werfen ihrer Regierung vor, die armenische Bevölkerung nicht ausreichend geschützt und unterstützt und Berg-Karabach dem Erzfeind Aserbaidschan überlassen zu haben.