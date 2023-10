Leichen von 1.500 Hamas-Kämpfern befinden sich auf israelischem Boden

Von Euronews mit AFP

Nach Angaben der israelische Armee befinden sich "etwa 1.500 Leichen" von Hamas-Kämpfern auf israelischem Boden. Hunderte weitere palästinensische Angreifer wurden gefangen genommen. Zudem habe die Armee nach Angaben des Armee-Sprechers Richard Hecht "mehr oder weniger" die Kontrolle an der Grenze zum Gazastreifen übernommen.

Zuvor hatte Israel die komplette Abriegelung des Gaza-Streifens beschlossen und erklärt, mit "enormer Gewalt" gegen die Hamas vorgehen zu wollen. Die Luftangriffe auf den Gaza-Streifen wurden die dritte Nacht in Folge fortgesetzt.

Israel ruft 300.000 Reservisten für eine wahrscheinliche Bodenoffensive ein

Unterdessen mehren sich die Anzeichen, dass Israel eine Bodenoffensive plant. Das Land hat rund 300.000 Reservisten einberufen. "Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Offensive im Gazastreifen", sagte Militräsprecher Hecht. An der Grenze richtete das Militär seinen Angaben zufolge auch eine "Infrastruktur für künftige Operationen" ein.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Rache geschworen und erklärt, dass die Hamas "Fürchterliches" erleben werde:

"Ich weiß dass wir alle sofortige Ergebnisse wollen, aber es wird dauern. Ich verspreche euch, liebe israelische Bürger, dass am Ende dieser Kampagne all unsere Feinde wissen werden, dass es ein großer Fehler war, Israel anzugreifen. Was wir unseren Feinden in den kommenden Tagen antun werden, wird für Generationen spürbar sein."

Als Reaktion auf die Blockade des 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gazastreifens hat der bewaffnete Flügel der Hamas gedroht, jedes Mal eine israelische Geisel zu töten, wenn Israel einen Luftangriff durchführt, ohne die Zivilbevölkerung zu warnen. Die Geiseln waren am Samstag aus Israel entführt worden.

Hamas droht für jeden ungekündigten Luftangriff mit der Tötung israelischer Geiseln

Aufnahmen des israelischen Militärs sollen die getroffenen Orte im Gaza-Streifen zeigen. Seit Beginn des Hamas-Angriffs sind in Israel etwa 900 Menschen ums Leben gekommen, darunter 260 Menschen, die von Bewaffneten bei einem Musikfestival angegriffen wurden.

Seit Israel mit den Angriffen auf den Gazastreifen begonnen hat, sind auf palästinensischer Seite fast 700 Menschen ums Leben gekommen.

Durch die israelischen Luftangriffe sind Wohnhäuser, Moscheen und die Zentralbank dem Erdboden gleichgemacht worden. Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten vom Dienstag 790 Wohneinheiten zerstört und 5.330 schwer beschädigt. Durch die Beschädigung von drei Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen sind 400.000 Menschen von der Versorgung abgeschnitten.

Am Montag hatte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant "vollständige Blockade" des Gazastreifens angeordnet und erklärt, die Behörden würden den Strom abstellen und die Einfuhr von Lebensmitteln und Treibstoff blockieren.

Wenn die Blockade dazu führt, dass verwundete Kinder in den Krankenhäusern sterben, weil es an Energie, Strom und Vorräten mangelt, könnte dies auf Kriegsverbrechen hinauslaufen. Jan Egeland NRC-Generalsekretär

Jan Egeland, Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats NRC, warnte davor, dass Israels Belagerung für die Menschen im Gazastreifen eine "absolute Katastrophe" sei.

"Es besteht kein Zweifel, dass die kollektive Bestrafung gegen internationales Recht verstößt", sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur AP. "Wenn dies dazu führt, dass verwundete Kinder in den Krankenhäusern sterben, weil es an Energie, Strom und Vorräten mangelt, könnte dies auf Kriegsverbrechen hinauslaufen."

Durch die israelische Blockade wird der Gazastreifen fast vollständig von seinem Grenzübergang zum benachbarten Ägypten in Rafah abhängig sein, wo die Frachtkapazitäten geringer sind als an anderen Grenzübergängen nach Israel.

Hunderttausende Bewohner:innen des Gazastreifens sind weiterhin auf der Flucht. Nach Angaben der Vereinten Nationen vom Dienstag haben mehr als 187.000 der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens ihre Häuser verlassen - so viele wie seit einer israelischen Luft- und Bodenoffensive im Jahr 2014 nicht mehr, als rund 400.000 Menschen vertrieben worden waren.