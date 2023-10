Lufthansa fliegt Deutsche aus Israel. Warum nicht die Luftwaffe?

Von Euronews

Nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel evakuieren viele Länder ihre Staatsangehörigen. Die israelische Armee bereitet eine Bodenoffensive im Gazastreifen vor.

WERBUNG

Die Lufthansa hat am Donnerstag angefangen, Deutsche aus Israel zu fliegen. Ein erster Sonderflug aus Tel Aviv ist am Abend in Frankfurt gelandet, wie es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin heißt. An Bord waren 372 deutsche Staatsangehörige. Weitere Flüge im Auftrag des deutschen Außenministeriums sollen folgen. Auch Länder wie Frankreich, Großbritannien und Litauen wollen ihre Bürger ausfliegen.

"Warum nicht die Luftwaffe?", schreibt die Kommunikationabteilung im Verteidigungsministerium auf X und beweist Humor. Die Begründung dafür sei relativ einfach - die Bedrohung.

"Gaza wird nicht mehr so aussehen wie früher"

Man wolle ausschließlich die Hamas angreifen, heißt es, aber die Aussagen des israelischen Militärchefs klingen entschlossen: "Gaza wird nicht mehr so aussehen wie früher", sagte General Herzi Halevi am Donnerstag.

Israel hat Truppen und Panzer an die Grenze zum Gazastreifen verlegt. Als Antwort auf den Terror-Angriff der Hamas und das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte bereitet die Armee eine Bodenoffensive vor. Auf dem dicht besiedelten Landstrich am Mittelmeer leben mehr als zwei Millionen Menschen.

"Wir werden eine Situation haben, in der, wer auch immer Gaza anführt, geschlagen wird. Wir werden ihn vernichten", so General Herzi Halevi.

Westliche Politiker und die Vereinten Nationen mahnen, Israel müsse in Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung das humanitäre Völkerrecht wahren.

Viele fordern humanitären Korridor für Zivilisten in Gaza

Die islamistische Hamas hat mit ihrem Angriff auf Israel eine Spirale der Gewalt in Gang gesetzt, die die Menschen im Gazastreifen in eine Isolation und humanitäre Katastrophe stürzt.

Das UN-Nothilfebüro (OCHA) berichtete, bisher seien fast 340.000 Menschen aus ihren Wohnungen geflüchtet. Aber auf dem nur 40 Kilometer langen und zwischen sechs und 12 Kilometer breiten Landstrich können die Menschen nirgendwo hin fliehen.

Der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) hat sich der Forderung nach humanitären Korridoren in den Gazastreifen angeschlossen. In Gaza gebe es so gut wie keinen Treibstoff mehr und die Vorräte an Medikamenten und Lebensmitteln seien gefährlich niedrig, sagte der Generalsekretär der Hilfsorganisation, Jan Egeland, am Donnerstag.

Mehr als 1.400 Palästinenser wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza durch israelische Angriffe getötet, mehr als 6.200 verletzt.

Israels Parlament stimmt Notstandsregierung zu

Israels Parlament hat die Bildung einer Notstandsregierung gebilligt, die das Land im Krieg gegen die Hamas führen soll.

Die Einigung zur Notstandsregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Oppositionspolitiker Benny Gantz sieht vor, dass Netanjahu, Verteidigungsminister Joav Galant sowie Ex-Verteidigungsminister Gantz von der Partei Nationale Union ein Kriegskabinett bilden.

Als Beisitzer ohne Stimmrecht sollen der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot und Likud-Minister Ron Dermer dienen. Israels Oppositionsführer Jair Lapid erklärte am Donnerstagabend, er werde der Notstandsregierung nicht beitreten, seine Partei unterstütze dennoch den Krieg gegen die Hamas.