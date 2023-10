Die Bevölkerung des Gazastreifens wurde angewiesen, den Norden des Gebiets zu evakuieren. Doch wie groß ist der Gazastreifen? Wie viel Abstand können die Bewohner zwischen sich und einer Operation der israelischen Armee im Norden schaffen?

WERBUNG

Am 13. Oktober forderte Israel die Bewohner des nördlichen Gazastreifens auf, das Gebiet zu evakuieren und sich vor einem wahrscheinlichen Angriff in den Süden des Territoriums zu begeben.

Doch wie weit ist die Südgrenze des Gazastreifens von der Nordgrenze entfernt? Wie groß ist dieses kleine Gebiet wirklich im Vergleich zu z. B. den großen Metropolen Europas?

Mit einer Fläche von 365 km2 kommt der Gazastreifen der Fläche einer Metropole wie Toulon in Frankreich nahe, ist etwas mehr als doppelt so groß wie die Region Brüssel-Hauptstadt in Belgien oder halb so groß wie Madrid.

Der Norden der Enklave ist in der Luftlinie 40 km vom Süden des Territoriums entfernt, bei einer Breite von 12 km an der breitesten Stelle.

In Frankreich entspricht dies ungefähr der Entfernung vom Zentrum von Paris nach Mantes-la-Jolie, zwischen Lyon und Saint-Etienne und etwas weniger als Marseille Est - Toulon oder der Entfernung zwischen Lille und Valenciennes.

Etwas mehr als zwei Millionen Menschen leben in diesen 365 km2. Mit 21.034 Einwohnern pro km2 ist der Gazastreifen ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Die fast ebenso große Metropole Toulon hat nur 1 214 Einwohner pro km2.

In Paris, einer dicht besiedelten Stadt, die sich auf 105 km2 erstreckt und stark urbanisiert ist, leben 20 360 Einwohner pro km2; Brüssel hat nur 7 530 Einwohner auf einem Gebiet von 33 km2.

Der Großteil der Bewohner des Gazastreifens lebt in den städtischen Gebieten im Norden des Gebiets, insbesondere in Gaza-Stadt; vor Ausbruch des Konflikts lebten dort 778.000 Menschen. Eine Evakuierung des nördlichen Gazastreifens würde bedeuten, dass etwa 1,1 Millionen Menschen umgesiedelt werden müssen. Auf das französische Staatsgebiet bezogen würde dies bedeuten, die Bevölkerung der Metropole Lille nach Valenciennes umzusiedeln.

Karte des Gazastreifens mit dem Gebiet, das zur Evakuierung genutzt werden soll, und dem von der israelischen Armee angekündigten Gebiet für humanitäre Hilfe. Sabrina Blanchard, Maxence D'Aversa / AFP

Aufgrund der kritischen Situation im Gazastreifen erscheint es wenig wahrscheinlich, dass die Bewohner:innen im Süden wirklich mehr in Sicherheit sind als im Norden, egal wie weit entfernt sie sind.