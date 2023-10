Von Euronews mit DPA/AFP

Sowohl UN-Generalsekretär António Guterres als auch EU-Ratspräsident Charles Michel forderten den Schutz der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur.

Auf dem Krisengipfel in Kairo haben sich Spitzenpolitiker für ein schnelles Ende des Gaza-Krieges stark gemacht.

Bei der Friedenskonferenz zur Krise in Nahpost auf Einladung Ägyptens gab es scharfe Kritik an Israels Angriffen im Gazastreifen wie auch am Terror der dort herrschenden islamistischen Hamas.

Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen

"Wir müssen jetzt handeln, um den Albtraum zu beenden", sagte Guterres. Der von Israel völlig abgeriegelte Gazastreifen brauche massive Hilfslieferungen.

Und er bezeichnete die Klagen der Palästinenser beim Gipfel als legitim. "Wir können und dürfen den größeren Kontext dieser tragischen Ereignisse nicht ignorieren: den langen Konflikt und 56 Jahre unter Besatzung, ohne ein Ende in Sicht."

Recht Israels auf Selbstverteidigung

Michel bekräftigte das Recht Israels, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Dieses Recht auf Selbstverteidigung müsse im EInklang mit dem Völkerrecht verwirklicht werden.

"Es ist unsere Pflicht, zusammenzuarbeiten, um eine regionale Eskalation zu vermeiden, den Konflikt einzudämmen und dem Kreislauf der Gewalt ein Ende zu setzen. Das muss unser gemeinsames Ziel sein, und in dieser Hinsicht halte ich dieses Treffen für wichtig: Wir haben eine Pflicht, wir haben eine Verantwortung."

Charles Michel ebenso wie UN-Chef Guterres unterstrichen zudem die Notwendigkeit, die Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser erneut ins Gespräch zu bringen.

Hoffnung auf eine schnelle Entspannung gab es bei der Konferenz, zu der Israel nicht eingeladen war, nicht. Einige wenige Hilfslieferungen für die notleidenden Menschen im Gazastreifen liefen am Samstag unterdessen an, die schweren Kämpfe gingen weiter.