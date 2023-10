Nur 20 LKW: Gaza hofft auf weitere Hilfslieferungen

Von Euronews mit AFP, AP

🚚 Israel lehnt es bisher ab, Treibstoff nach Gaza zu transportieren - alle LKW werden zudem inspiziert, um die Lieferung von Waffen an die Hamas zu verhindern.

Am Samstag sind nur 20 Lastwagen mit Lebensmitteln, Medikamenten und Wasser von Ägypten nach Gaza gebracht worden.

Mindestens 200 weitere LKW mit Hilfsgütern warten darauf, den Grenzübergang Rafah passieren zu können, um in das von Israel blockierte Palästinsergebiet zu gelangen.

Ein Vertreter des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums erklärte, er wisse nicht, welche spezifischen medizinischen Lieferungen es gebe. Die medizinischen Hilfsgüter würden von der UN-Organisation UNWRA an die Einrichtungen verteilt, die diese am dringendsten benötigten.

Die UNO - auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der in Kairo an einem Gifpeltreffen zum Konflikt in Nahost teilnahm - sowie internationale Hilfsorganisationen betonen, dass die Menschen in Gaza viel mehr Hilfsgüter benötigen.

Weiterhin kein Strom und kein sauberes Wasser in Gaza

Israel hatte es abgelehnt, Treibstoff in den Gazastreifen zu transportieren. Die 2,3 Millionen Menschen dort müssen seit 16 Tagen ohne Strom und ohne entsalztes Meerwasser auskommen, da Treibstoff benötigt wird, um das Kraftwerk oder Notstromgeneratoren und die Wasserpumpen zu betreiben.

Zudem sind die Bewohner und Bewohnerinnen des kleinen und dicht besiedelten, von Israel komplett abgeriegelten Küstenstreifens auf Lebensmittelhilfe angewiesen.

Die Hälfte der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen sind Kinder.