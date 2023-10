Gaza: Deutsche Hamas-Geisel Shani Louk († 22) ist tot

Von euronews

Die seit dem Angriff der Hamas auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter Ricarda tot.

WERBUNG

Die seit dem Angriff der Hamas auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter Ricarda tot.

Vor rund zwei Wochen hatte Ricarda Louk mitgeteilt, dass ihre Tochter Shani mit einer Kopfverletzung in einem Krankenhaus im Gazastreifen liege. Die 22-Jährige hatte an einem Musikfestival in der Negev-Wüste teilgenommen und wurde von der Hamas verschleppt.