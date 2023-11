Sturm "Ciaran" Italien: 6 Tote in der Toskana

Von Euronews mit AFP, dpa

Meteorologen befürchten, dass sich die Menschen in der Toskana auch am Wochenende auf Regen und Gewitter einstellen müssen.

In Frankreich und England sind bereits die Aufräumarbeiten in vollem Gange, während der heftige Sturm "Ciaran" Italien erreicht. Mindestens sechs Menschen kamen bei dem folgenschweren Unwetter in der beliebten Urlaubsregion Toskana ums Leben. In einigen Teilen des betroffenen Gebietes gibt es Berichte über Vermisste.

Extrem große Mengen Regen waren in der Toskana niedergegangen. Besonders betroffen waren die Gemeinden Campi Bisenzio, Prato und Quarrata in der Provinz Prato. So viel Regen in so kurzer Zeit habe es in der Region seit Jahrzehnten nicht gegeben, so Experten. In drei Stunden seien 190 Millimeter Regen gefallen. Der Notstand wurde für die gesamte Region ausgerufen.

Ganze Straßenzüge und Felder unweit von Florenz waren überschwemmt. Häuser, Wohnungen und Autos standen unter Wasser. Das Unwetter hat große Schäden angerichtet. Die Feuerwehren berichten von mehr als 1.000 Einsätzen.

In Westeuropa sind mindestens 12 Menschen durch Sturmtief "Ciaran" ums Leben gekommen, die meisten von ihnen durch umfallende Bäume. Mit Rekordwindgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern verursachte das Tief ein Verkehrschaos mit geschlossenen Häfen und Unterbrechungen im Flug- und Bahnverkehr.

In den vergangenen Tagen waren ebenso Frankreich, Großbritannien, Belgien, die Niederlande und Deutschland von starken Unwettern mit heftigem Regen und Stürmen betroffen. Das Sturmtief "Ciaran" sorgte dort für teils große Schäden. Sieben Menschen kamen ums Leben und etliche wurden verletzt.

In Frankreich laufen die Aufräumarbeiten am Tag danach auf Hochtouren. Über eine halbe Million Haushalte waren auch am Freitagmorgen noch ohne Strom gewesen. Am stärksten betroffen seien die Bretagne und die Normandie, die von dem Sturm mit Böen von bis zu 200 Stundenkilometern am Donnerstag am heftigsten betroffen waren. Die Schäden des Unwetters in Frankreich könnten sich auf 370 bis 480 Millionen Euro belaufen.