Wieder Überschwemmungen: Nordfrankreich macht sich auf weitere Unwetter gefasst

Von euronews

Bereits Sturm Ciaran hatte zuletzt vielerorts in Europa für Hochwasser und Verwüstungen gesorgt. Nun Machen sich Einwohner in Frankreich, Großbritannien und Irland erneut auf heftigen Niederschlag gefasst.

Menschen in Teilen Europas, so hier im Nordwesten Frankreichs, bereiten sich auf weitere heftige Regenfälle vor. In der Normandie und im Pas-de-Calais hatten einige Städte zuvor bereits durch die Folgen des Sturms Ciaran unter Wasser gestanden. In beiden Regionen galt zuletzt weiter Alarmstufe Rot. Die Behörden erwarteten Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern.

Ein einigen Gegenden wurden Flussufer befestigt, um Überflutungen zu verhindern. Einige Gemeinden wurden vorsichtshalber evakuiert.

Auch Großbritannien und Irland haben seit Wochen mit heftigen Regenfällen und Überflutungen zu kämpfen.