Die bedeutendsten Preis gingen an die TV-Serien "Succession", "The Bear" und "Beef". Die Verleihung fand wegen der Streiks in Hollywood mit vier Monaten Verspätung statt.

Die Medienstaire "Succession" hat bei der Emmy-Verleihung zum dritten Mal den Preis für die beste Dramaserie gewionnen.

"The Bear" wurde zur besten Komödie des Abends gekürt, und die beiden Serien über zerstrittene Familien dominierten auch die Darstellerpreise.

Historische Erfolge gab es auch für Quinta Brunson von "Abbot Elementary" und Steven Yeun und Ali Wong von "Beef" bei den 75. Primetime Emmy Awards in einer Zeremonie am Martin Luther King Jr. Day, die schließlich mit viermonatiger Verspätung wegen Streiks in Hollywood stattfand.

"Succession", die HBO-Saga über die dysfunktionalen Generationen eines gestörten Medienimperiums, gewann den Hauptpreis für seine vierte und letzte Staffel.

Außerdem wurde Sarah Snook als beste Schauspielerin in einem Drama und Kieran Culkin als bester Schauspieler in einem Drama ausgezeichnet. "Wir haben alle unser Bestes gegeben, und die Messlatte lag sehr hoch", sagte Snook.

Sechs Emmys für "Succession"

"Succession" gewann insgesamt sechs Emmys, darunter den für den besten Nebendarsteller in einem Drama für Matthew Macfadyen und den für das beste Drehbuch in einem Drama für den Serienerfinder Jesse Armstrong. Die einzige Kategorie, in der die Serie nicht gewann, war die der Nebendarstellerin, die zum zweiten Mal von Jennifer Coolidge aus "The White Lotus" gewonnen wurde.

"The Bear" gewann in jeder Kategorie, für die es am Montagabend nominiert war, und zusammen mit den vier Kategorien, in denen es zuvor bei den Creative Arts Emmys gewonnen hatte, erhielt "The Bear" insgesamt 10 Preise.

"Beef" gewann als beste Serie, und Steven Yeun und Ali Wong waren die ersten asiatischstämmigen Amerikaner, die in ihren Kategorien gewannen: Yeun als bester Schauspieler in einer Serie und Wong als beste Schauspielerin. Schöpfer Lee Sung gewann Emmys für das Drehbuch und die Regie. Insgesamt erhielt die Serie acht Emmys, nachdem sie bei den Creative Arts Emmy Awards am vergangenen Wochenende dreimal gewonnen hatte.