Von Magdalena Chodownik

Der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, will den NATO-Beitritt Bosniens verhindern. Dies löst eine Debatte aus, während Russlands Einfluss in der Region wächst.

In einer Erklärung hat Milorad Dodik, der Präsident der Republika Srpska, unmissverständlich erklärt, dass er einen NATO-Beitritt von Bosnien und Herzegowina verhindern werde. Diese Ankündigung hat eine Debatte ausgelöst, insbesondere weil sie mit der Einweihung eines neuen russischen Botschaftsbüros in Banja Luka, der Hauptstadt der Republika Srpska, zusammenfiel. Darüber hinaus haben der Zeitpunkt der ersten „All-Serbian Assembly“ und die Unterzeichnung einer Erklärung von Dodik und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić zur Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Serbien die Spannungen in Sarajevo noch verstärkt.

Die Nationalversammlung der serbischen Entität von Bosnien und Herzegowina, der Republika Srpska, hat die sogenannte Erklärung zum Schutz der nationalen und politischen Rechte sowie der gemeinsamen Zukunft des serbischen Volkes genehmigt.

Die am 8. Juni in Belgrad bei einer gemeinsamen Sitzung der Regierung Serbiens und der Regierung der Republika Srpska verabschiedete Erklärung umfasst 49 Punkte.

Darin wird festgestellt, dass das serbische Volk „eine Einheit bildet“ und dass es, obwohl es „im Laufe der Geschichte in vielen Staaten mit unterschiedlichen Namen gelebt hat, das Recht hat, seine reiche Tradition zu bewahren“. Die Annahme dieser Erklärung wurde von den Mitgliedern des Präsidiums von Bosnien und Herzegowina, Denis Beqirović und Željko Komšić, sowie von der Botschaft der Vereinigten Staaten in Sarajevo verurteilt.

Autonomie und nationales Interesse

Darko Matijašević, ein Politiker und ehemaliger Innenminister der Republika Srpska, betonte die Bedeutung des während der Versammlung der All-Serben unterzeichneten Abkommens für die Autonomie und das nationale Interesse der Republik. Er glaubt, dass die Annahmen der Erklärung im Rahmen des Friedensabkommens von Dayton und der Verfassung von Bosnien und Herzegowina gut funktionieren werden.

"Ich bin sicher, dass wir Vereinbarungen treffen können, die auf dem gegenseitigen Verständnis beruhen, dass wir nationale Interessen zu schützen haben, unsere starke oder hohe Autonomie hier in Bosnien und Herzegowina auf der Grundlage des Friedensabkommens von Dayton und der Verfassung von Bosnien und Herzegowina."

EU-Mitgliedschaft: Ein spaltendes Thema

Im Zusammenhang mit den politischen Sympathien der Republik Srpska bleibt die Frage des EU-Beitritts. Die Meinungen in Banja Luka sind geteilt. Während die Mehrheit der bosnischen Bevölkerung den EU-Beitritt befürwortet, sind Gegner, wie beispielsweise Milan, in der Republik Srpska leicht zu finden.

"Es ist ein falsches System. Es bringt viel Schlechtes für mein Volk und mein Land."

Aber es gibt auch Befürworter einer engeren Verbindung mit Europa. Arian, ein Einwohner von Banja Luka, äußerte den Wunsch nach den Annehmlichkeiten, die eine EU-Mitgliedschaft mit sich bringen könnte.

"Ich würde auch gerne der Europäischen Union beitreten, denn ich würde gerne reisen, ohne meinen Pass mitnehmen zu müssen.

Wachsender russischer Einfluss

Der wachsende Einfluss Russlands in der Republika Srpska ist unbestreitbar. Die Zentralregierung in Sarajewo zieht es jedoch vor, zu glauben, dass von der Russischen Föderation keine Bedrohung ausgeht.

Ramo Isak, Innenminister von Bosnien und Herzegowina, sagte dazu:

"Russland hat so viele eigene Probleme, dass es keine Zeit hat, sich mit den Problemen von Bosnien und Herzegowina zu beschäftigen. Bosnien und Herzegowina ist ein souveränes [Land] und Russland weiß das, jeder weiß es. Die Republika Srpska kann die Angelegenheiten von Bosnien und Herzegowina überhaupt nicht blockieren und niemand bittet sie um irgendetwas. Es wäre das Beste, wenn sie sich um ihre eigenen wirtschaftlichen Probleme kümmern würden."

Historische Ressentiments und aktuelle Stimmungen

Viele Serben in der Republika Srpska hegen noch immer einen Groll gegen die Bombenangriffe der NATO in den 1990er Jahren und scheinen sich von der östlichen Welt, einschließlich Russland, besser verstanden zu fühlen. Diese Empfindungen prägen die heutige Politik und die Beziehungen im Land und in der Region.

Die politische Landschaft in der Republika Srpska ist nach wie vor komplex, mit tief verwurzelten historischen Problemen und unterschiedlichen Ansichten über die künftige Ausrichtung der Region. Das Zusammenspiel von Autonomie, internationalen Allianzen und nationalen Interessen wird auch weiterhin das Schicksal von Bosnien und Herzegowina bestimmen.