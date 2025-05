Putin fordert "direkte Gespräche" mit Kiew

Von Euronews

Der russische Präsident Wladimir Putin hat "direkte Gespräche" mit der Ukraine vorgeschlagen. Zuvor hatten europäischen Staats- und Regierungschefs Moskau aufgefordert, einem 30-tägigen Waffenstillstand zuzustimmen.

"Wir schlagen vor, die direkten Gespräche mit dem Kiewer Regime am Donnerstag, den 15. Mai, in Istanbul wieder aufzunehmen“, so Putin.

Der russische Staatschef bot die Wiederaufnahme direkter Gespräche "ohne Vorbedingungen“ an, um "die Grundursachen des Konflikts zu beseitigen“ und "die Wiederherstellung eines langfristigen, dauerhaften Friedens zu erreichen“.

Moskau hatte zuvor erklärt, dass ein Waffenstillstandsabkommen nur unter bestimmten Bedingungen in Betracht gezogen werden kann, darunter die vollständige Aussetzung der westlichen Militärhilfe für die Ukraine.

Kiews Waffenstillstandsplan vom 12. Mai

Putins Angebot zu direkten Gesprächen mit der Ukraine folgte auf die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie der europäischen Staats- und Regierungschefs mit Unterstützung von US-Präsident Donald Trump einen bedingungslosen 30-tägigen Waffenstillstand ab dem 12. Mai zu etablieren.

Im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine drohten die vier europäischen Staats- und Regierungschefs Polens, Deutschlands, Frankreichs, und Großbritanniens mit Unterstützung der USA, den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin durch Sanktionen zu erhöhen, falls dieser ihr Angebot ablehne.

Im vergangenen Monat hatte Putin im Vorfeld der Parade zum Tag des Sieges in Moskau einseitig einen vorübergehenden Waffenstillstand von Mitternacht am 8. Mai bis Mitternacht am 11. Mai ausgerufen.

Trotz der dreitägigen einseitigen Waffenruhe durch Moskau hörten die Kämpfe nicht auf, wobei sich Kiew und Moskau gegenseitig die Schuld an den anhaltenden Kämpfen gaben.

Russland setzte seine Angriffe auf ukrainische Zivilisten und seine Angriffe auf die Frontlinie in der Ukraine fort, so der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha, der die Waffenruhe in einem Beitrag auf X als "Farce" bezeichnete.

In seiner nächtlichen Ansprache warf Putin der Ukraine jedoch vor, in den Tagen vor dem "Waffenstillstand" zum Tag des Sieges die Angriffe gegen Russland zu verstärken und die dreitägige Waffenruhe mehrfach zu verletzen, u. a. durch fünf grenzüberschreitende Angriffe auf die Regionen Kursk und Belgorod.