Von Euronews

Juli wird aller Voraussicht nach der heißteste Monat, der je gemessen wurde. Das geht aus den Daten hervor, die die Weltwetterorganisation (WMO) und der Klimawandeldienst Copernicus ausgewertet haben. Die ersten drei Juliwochen waren der wärmste, bislang gemessene Dreiwochenblock, heißt es von den Expert:innen.

Auch die kühleren Tage, die seit der vergangenen Woche wieder Einzug gehalten haben, können diesen Trend vor dem Beginn des Monats August nicht umkehren, auch wenn es sich in vielen Teilen Deutschlands und Nordeuropas nicht so anfühlte. Weltweit trugen Hitzewellen in Nordamerika, Asien und Südeuropa dazu bei, den Juli zum wärmsten Monat seit Beginn der Aufzeichungen zu machen, auch die hohen Durchschnittstemperaturen im Ozean haben zu dem derart warmen Juli beigetragen.

In den ersten 23 Juli-Tagen lag die globale Durchschnittstemperatur nach diesen Angaben bei 16,95 Grad. Bislang war nach den europäischen Berechnungen der Gesamt-Juli 2019 mit 16,63 Grad der heißeste.

Der heißeste einzelne Tag war nach Angaben von WMO und Copernicus der 6. Juli, mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 17,08 Grad, dicht gefolgt vom 5. und 7. Juli. Der vorherige Rekord stammte vom 13. August 2016 mit einem Wert von 16,8 Grad. Dieser Rekord wurde in diesem Jahr an mindestens 17 Juli-Tagen übertroffen.