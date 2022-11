Fleetwood Mac trauert um Sängerin und Songschreiberin Christine McVie

Die britische Musikerin, Sängerin und Songschreiberin, die bei vielen der größten Hits von Fleetwood Mac als Leadsängerin mitwirkte, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Die Band gab ihren Tod am Mittwoch in den sozialen Medien bekannt: "Es gibt keine Worte, die unsere Trauer über das Ableben von Christine McVie beschreiben können. Sie war wirklich einzigartig, besonders und über alle Maßen talentiert."

Weiter hieß es in dem Statement. "Sie war die beste Musikerin, die man in seiner Band haben konnte und die beste Freundin, die man in seinem Leben haben konnte."

McVie, eigentlich Christine Anne Perfect, feierte ersten Erfolge als Sängerin mit der Gruppe Chicken Shack in den 1960er Jahren. Sie heiratete den Bassisten John McVie, der bei Fleetwood Mac spielte, und trat 1970 selbst der Gruppe bei.

Im selben Jahr veröffentlichte sie unter ihrem Geburtsnamen ein erstes Soloalbum. Bereits 1968 hatte sie auf dem Fleetwood-Mac-Album Mr. Wonderful Keyboard gespielt, obwohl sie noch Mitglied von Chicken Shack war. Christine McVie schrieb den ersten Hit, den Fleetwood Mac in den USA hatten. "Over My Head" erschien 1975 und erreichte den 20. Platz der Singlecharts.

1977 wurde ihre Ehe mit John McVie geschieden. Während der Trennung schrieb sie den Hit "Don’t Stop".

Ab 1984 gab sie weitere Soloplatten heraus, die allerdings nicht an die Erfolge von Fleetwood Mac anknüpfen konnten. Immerhin kam sie mit "Got a Hold on Me" 1984 in den USA auf Platz 10 und im selben Jahr mit "Love Will Show Us How" auf Platz 30.

1995 entschloss sie sich, Fleetwood Mac zu verlassen, war jedoch bei der Comeback-CD und Amerika-Tour The Dance 1998 nochmal dabei.

Im Jahr 2003 verabschiedete sie sich ganz von der Gruppe, noch vor der Produktion der letzten CD "Say You Will", bei der sie nur noch als Gast mitwirkte. 2004 gab sie mit "In the Meantime" ihre dritte Solo-CD nach 1970 und 1984 heraus.

Nachdem sie im Herbst 2013 bereits zweimal bei Fleetwood-Mac-Auftritten als Gast dabei gewesen war, wurde Anfang 2014 verkündet, dass Christine McVie wieder der Band beitritt.

2017 erschien das Album "Lindsey Buckingham / Christine McVie", auf dem sie mit dem Fleetwood-Mac-Mitglied Lindsey Buckingham zusammenarbeitete.