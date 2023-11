Von Euronews mit AP, AFP

📗 Den Booker Prize 2023 hat David Lynch für seinen Roman "Prophet Song" bekommen, den der Autor aus Irland während der Corona-Pandemie geschrieben hat. In dem Buch über eine Mutter von vier Kindern geht die Demokratie verloren.

WERBUNG

Der Booker Prize geht in diesem Jahr an den Iren David Lynch für seinen Roman "Prophet Song".

Das sehr düstere Buch handelt vom Schicksal einer Mutter von vier Kindern namens Ellish Stack in Dublin, während die Demokratie verloren geht.

Während Covid-19 verfasst

Lynch hat "Prophet Song" während der Corona-Pandemie geschrieben.

Der Preisträger sagte bei der Preisverleihung in London : "Ich richte mich ausdrücklich nicht an die Politik, denn dann hätte sich das Buch um die Politik gedreht, und ich wollte, dass es in diesem Buch um die Familie geht. Ich wollte die Ilias nehmen und sie von innen nach außen drehen. Wenn man das tut, verschwinden all die Politik und all die Heldentaten und alles, was im Vordergrund steht. Was bleibt, sind Eilish Stack und ihre Familie."

"Ein Buch, das nicht einfach zu schreiben war"

Der 46-Jährige erklärte, es sei schwer gewesen, dieses Buch zu schreiben, aber er habe es schreiben müsse, auch wenn er glaubte, dass er damit seine Karriere ruiniere. Lynch habe es auch für seine beiden Kinder schreiben müssen.

Und es sei ihm eine große Freude, den Booker Prize nach Hause nach Irland zu holen.