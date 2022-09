Energiekrise: 15 EU-Staaten forden Preisobergrenze für Gas

Die Europäische Union muss allen Gasimporten, die in die EU kommen, eine breite Preisobergrenze auferlegen, um die steigenden Energierechnungen unter Kontrolle zu bringen. So heißt es in einem gemeinsamen Schreiben einer Gruppe von 15 Mitgliedstaaten an die EU-Kommission.

„Die Preisobergrenze (…) ist die einzige Maßnahme, die jedem Mitgliedsstaat helfen wird, den Inflationsdruck zu mindern, die Erwartungen zu steuern und einen Rahmen für potenzielle Versorgungsunterbrechungen bereitzustellen und die zusätzlichen Gewinne im Sektor zu begrenzen“, heißt es in dem Brief. "Diese Obergrenze hat Priorität."

Das von Euronews eingesehene Dokument markiert das erste Mal, dass sich die Befürworter des sogenannten Tankdeckels in einer aktenkundigen Absichtserklärung zusammenschließen.

Es wurde von Belgien, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Slowenien und Spanien unterzeichnet und am Dienstagabend an die EU-Energiekommissarin Kadri Simson geschickt.

Das Dokument kommt im Vorfeld des Treffens der EU-Energieminister am Freitag, von denen erwartet wird, dass sie ein erstes Paket von drei Sofortmaßnahmen billigen.

Die Forderungen nach einer EU-weiten Preisobergrenze für Gasimporte haben in den letzten Wochen an Bedeutung gewonnen, nachdem die Rekordpreise im August ein Allzeithoch von 346 Euro pro Megawattstunde erreicht hatten.

Die Preise sind seit diesem Höhepunkt allmählich gesunken und bewegen sich derzeit knapp unter der 200-Euro-Marke – noch immer fast fünfmal so hoch wie vor einem Jahr.

Die Länder, die den Schritt unterstützen, sind der Ansicht, dass die EU – indem sie ihren Einfluss als größter Binnenmarkt der Welt nutzt – den Preis begrenzen sollte, den sie für Gasimporte zu zahlen bereit ist.

Der angespannte Energiemarkt der EU, der unter einem Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage leidet, sieht höhere Gebühren vor als seine asiatischen und amerikanischen Pendants.

Als teuerster Brennstoff zur Deckung des gesamten Energiebedarfs bestimmt Gas den endgültigen Strompreis, selbst wenn billigere und umweltfreundlichere Quellen zum Gesamtmix beitragen.

Durch die Deckelung der Gaspreise könnten die Stromrechnungen künstlich eingedämmt werden, glauben die Unterzeichner.

„Die im letzten Herbst begonnene Energiekrise hat sich im Laufe der Zeit verschlimmert und verursacht nun einen unhaltbaren Inflationsdruck, der unsere privaten Haushalte und unsere Unternehmen hart trifft“, heißt es in dem Brief.

Deutschland lehnt Tankdeckel ab

Die 15 Länder forderten die Europäische Kommission auf, beim Ministertreffen am Freitag einen ersten Vorschlag für die Tankobergrenze vorzulegen und später einen formellen Rechtstext zur Verhandlung und Genehmigung auszuarbeiten.

Die Europäische Kommission ist jedoch zögerlich in Bezug auf die EU-weite Tankobergrenze und untersucht noch potenziellen Risiken.

Die Exekutive befürchtet, dass die beispiellose Maßnahme die Lieferanten in einer Zeit abschrecken könnte, in der die EU verzweifelt nach nicht-russischen Quellen sucht, insbesondere nach verflüssigtem Erdgas (LNG), um den Winter ohne größere Stromausfälle oder Rationierungen zu überstehen.

Der Wettbewerb um LNG-Tanker wird sich voraussichtlich verschärfen, sobald die Temperaturen zu sinken beginnen, und könnte noch weiter zunehmen, wenn die chinesische Wirtschaft nach einer Abkühlungsphase wieder anzieht.

Deutschland, der größte Gasverbraucher der EU, hat ähnliche Bedenken geäußert und bleibt dagegen.

„Wenn Sie eine Preisobergrenze einführen, wie es die EU einseitig tut, und alle anderen Verbraucher auf der ganzen Welt es nicht tun, dann wird das Gas an andere Verbraucher gehen und wir könnten dadurch einen Engpass bei der Gasversorgung haben“, sagte Europa-Ministerin Anna Lührmann vergangene Woche.

Norwegen, das in diesem Jahr Russland als führenden Gaslieferanten der EU abgelöst hat, hat erklärt, es sei offen für die Diskussion über niedrigere Gebühren, aber „skeptisch“ gegenüber einer breiten Obergrenze.

Bisher hat die Europäische Kommission nur eine Preisobergrenze für russisches Pipelinegas vorgeschlagen, um dem Kreml Einnahmen vorzuenthalten, die möglicherweise in die andauernde Invasion der Ukraine gesteckt werden könnten, die sich für Moskau bisher als sehr kostspielig erwiesen hat.

„Der Ansatz gegenüber Russland und anderen Partnern muss anders sein“, sagte Kommissar Simson letzte Woche gegenüber Euronews.

Das Preislimit soll nicht ausschließlich auf Moskau abzielen, heißt es in dem Brief

Aber in ihrem gemeinsamen Aufruf wiesen die 15 Länder die Idee einer ausschließlich gegen russisches Gas gerichteten Preisgrenze eindeutig zurück.

Ihr Vorschlag wiederum zielt auf alle Gasimporte ab, unabhängig von der geografischen Herkunft.

„Die Obergrenze sollte auf alle Großhandelstransaktionen mit Erdgas angewendet werden und nicht auf den Import aus bestimmten Gerichtsbarkeiten beschränkt sein“, heißt es in dem Schreiben.

„Sie kann so gestaltet werden, dass sie die Versorgungssicherheit und den freien Gasfluss innerhalb Europas gewährleistet und gleichzeitig unser gemeinsames Ziel, die Gasnachfrage zu senken, erreicht.“

Technische Details, etwa wie hoch die Obergrenze sein soll, enthält der Brief nicht.

Es versteht sich jedoch, dass die Obergrenze höher sein müsste als der auf den asiatischen und amerikanischen Märkten gezahlte Preis, um sicherzustellen, dass Europa ein attraktives Ziel bleibt.

Als Marktinstrument würde der Gas-DeckelCap für seine Zustimmung und Einführung eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedsstaaten benötigen.

Aus heutiger Sicht würden die 15 Unterzeichner nicht die nötigen Stimmen erreichen, obwohl sie einige als unentschlossen geltende Länder wie Schweden, Irland und Zypern rekrutieren könnten.

Die Unterstützung von Küstenländern wie Spanien, Italien, Frankreich und Belgien ist von entscheidender Bedeutung, da sie diejenigen sind, die den Großteil der LNG-Importe erhalten.

Die Tschechische Republik – die die rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehat – hat den Brief nicht unterzeichnet, um ihre Position als unparteiischer Moderator aufrechtzuerhalten.