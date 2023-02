EU-Ukraine-Gipfel im Kriegsgebiet: Kiew will Beitritts-Perspektiven

10:45

Aufnahme von Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr?

Selenskyj machte bereits im Vorfeld deutlich, dass sich Kiew konkretere Beitrittsperspektiven erhofft. "Ich glaube, dass es die Ukraine verdient hat, bereits in diesem Jahr Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft aufzunehmen", so Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Donnerstag. Eine weitere Integration in die Europäische Union würde den Ukrainern Energie und Motivation geben, trotz aller Hindernisse und Bedrohungen zu kämpfen.

Ursula von der Leyen kündigte weitere finanzielle, militärische und humanitäre Hilfe an. So sollen 150 Millionen Euro für den Wiederaufbau der von Russland zerstörten Energie-Infrastruktur bereitgestellt werden.