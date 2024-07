Von Kristina Jovanovski

Die Deutsche Bahn will das Bahnsystem verbessern. Das zieht landesweit Bahnsperrungen nach sich. Viele wissen nicht mehr, wie sie von A nach B kommen sollen.

Volle Züge und Menschengedränge: Um Szenen wie diese zu vermeiden, ist eine landesweite Initiative zur Verbesserung des Bahnsystems im Gange.

Viele Strecken sind bereits gesperrt

Die Deutsche Bahn sagt, dass die stark beanspruchten Strecken im Mittelpunkt stehen werden. Im Moment ist zum Beispiel die Strecke Frankfurt-Mannheim wegen Reparaturen bis Dezember gesperrt. Im nächsten Jahr wird die Strecke zwischen Hamburg und Berlin - den beiden größten Städten des Landes - wegen Reparaturarbeiten gesperrt.

Frank Cordes sagt, dass die Reparaturarbeiten ihm und seiner Frau Kopfschmerzen bereiten.

"Wir haben jetzt schon Probleme, dass wir bestimmte Strecken gar nicht fahren können, weil es diese Züge gar nicht mehr auf den Strecken gibt. Also besonders viele Nachtzüge zwischen Nord- und Süddeutschland, die wir regelmäßig genutzt haben, wenn wir zum Beispiel nach München gefahren sind, gibt es nicht mehr aktuell. Das ist für uns ein großes Problem, da Alternativen zu finden."

Die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert

Deutschland ist nicht das einzige europäische Land, das von Streckenstilllegungen betroffen ist. Die Eurostar-Strecke von Amsterdam nach London wird aufgrund von Bauarbeiten bis zum nächsten Jahr nicht in Betrieb sein.

Die Deutsche Bahn ist allerdings für ihre Verspätungen berüchtigt. Die Pünktlichkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr sogar verschlechtert. Die Bahn hofft, dass die dringend notwendigen Reparaturen an alten Gleisen dies ändern werden.

Einige Experten sagen, dass die Sperrungen für die Fahrgäste zwar schwierig, aber notwendig sind. Sabrina Wendling, Sprecherin von Allianz pro Schiene, sagt:

"Frühere Regierungen haben die Bahn vernachlässigt, und das nicht nur für ein paar Jahre, sondern für Jahrzehnte. Was wir jetzt haben, sind Probleme, die man nicht innerhalb von zwei oder drei Monaten lösen kann, man muss es wirklich sehr gründlich machen. Wir müssen das jetzt durchstehen, wir müssen diese sehr harte Zeit wirklich ertragen."

Ersatzbusse sind für einige keine echte Option

Den Fahrgästen werden vorerst Ersatzbusse angeboten. Doch das macht die Sache für manche nicht einfacher.

"Es wird wahrscheinlich schwierig sein, wenn so viel repariert werden muss, das zu verbessern. Ich weiß nicht, es wird ja schon vieles umgeleitet. Es gibt ja auch Busse, die fahren, es wird für uns dann aber wieder schwierig, die zu nehmen. Und es gibt Busse, die fahren, aber es ist schwierig für uns, sie zu nehmen. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, was die Bahn besser machen könnte. Ich bin gespannt, was sie hinkriegen", so Frank Cordes.

Zu den Bauvorhaben gehören auch Renovierungen von Bahnhöfen in ganz Deutschland, die den Fahrgästen laut Deutscher Bahn mehr Komfort bieten sollen.