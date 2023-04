Von euronews

Normalerweise haben die Flugzeuge der Scandinavian Airlines (SAS) begeisterte Urlauber und Geschäftsreisende an Bord.Doch die Besatzung des Flugs SK718, der Norwegens Hauptstadt Oslo mit Rzeszow in Polen verbindet, hat im vergangenen Jahr ungewöhnliche Passagiere begrüßt: verwundete Soldaten und schwerkranke Patienten aus der Ukraine.

Das 70 km von der ukrainischen Grenze entfernte Rzeszow ist ein strategischer Knotenpunkt, an dem der Handel zwischen dem belagerten Land und dem Rest der Welt weiterläuft. Das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Sonderflug in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Die Passagiere an Bord werden in Rzeszow abgeholt und in Krankenhäuser in ganz Europa gebracht. Die Boeing 737, die den Einsatz durchführt, wurde zu einem fliegenden Krankenwagen umfunktioniert, der mit Beatmungsgeräten, Bluttransfusionsgeräten und Antibiotika ausgestattet ist.

"In diesem Flugzeug haben wir ein Beatmungsgerät unter dem Boden, wir haben Spritzenpumpen, einen Monitor, eine Absaugung und Sauerstoff, alles, um einen Patienten auf der Intensivstation behandeln zu können. Das ist, einfach ausgedrückt, ein kleines Krankenhaus in der Luft", sagte Håkon Asak, Oberstleutnant des norwegischen Heeressanitätskorps.

Zwei Drittel der Sitze im Flugzeug sind durch Krankenhausbetten ersetzt worden, und Ärzte und Krankenschwestern der norwegischen Streitkräfte kümmern sich um die Patienten an Bord.