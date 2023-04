Wie helfen EU-Mittel Portugal bei der Erholung nach der Pandemie?

Die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) ist das zentrale Instrument und Herzstück von NextGenerationEU für eine stärkere und krisenfeste EU. Als Teil eines umfassenden Krisenplans soll die ARF die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie abfedern, Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltiger und krisenfester machen und sie besser auf die Herausforderungen und Chancen des ökologischen und digitalen Wandels vorbereiten.

Mehr als zwei Jahre nach dem Start der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) schauen wir uns in Portugal an, ob diese Investitionen halten, was sie versprechen: eine grünere und sozialere Wirtschaft.

Was genau ist die ARF?

Die Aufbau- und Resilienzfazilität ist ein 723,8-Milliarden-Euro-Finanzpaket zur Unterstützung der Erholung nach der Pandemie.

Um Zugang zu den Mitteln zu erhalten, müssen die Mitgliedstaaten Pläne für den grünen und digitalen Wandel aufstellen.

Für jedes Thema muss ein Mindestprozentsatz ausgegeben werden.

Jedes EU-Land hat spezifische Prioritäten für ARF-Investitionen, wie z. B. die Förderung des nachhaltigen Verkehrs, die Digitalisierung der öffentlichen Dienste, den Schutz der biologischen Vielfalt oder die energieeffiziente Gebäudesanierung.

Die Zahlungen werden in Tranchen freigegeben, wenn das Land die vereinbarten Etappenziele erreicht.

Alle Reformen und Investitionen müssen bis Ende 2026 umgesetzt sein.

Das nationale Konjunkturprogramm in Portugal

Mit seiner langen Küste, viel Sonne und attraktiven Sehenswürdigkeiten ist Portugal ein beliebtes Reiseziel.

Die 2019 eingerichtete Aufbau- und Resilienzfazilität bietet finanzielle Unterstützung für Mitgliedstaaten wie Portugal und soll die europäischen Volkswirtschaften und Gesellschaften nachhaltiger und widerstandsfähiger machen und sie besser auf den grünen und digitalen Wandel vorbereiten.

Förderung des portugiesischen Tourismussektors

Catarina Nunes ist Vizedirektorin des Hochschulinstituts für Tourismus und Hotelwesen in Estoril. Sie leitet ein neues, von der RRF finanziertes Programm, das den Fachkräftemangel in der portugiesischen Tourismusbranche beheben soll. Im Gespräch mit Euronews erklärte sie, dass mehr getan werden könnte, um dem Sektor zu helfen, sein volles Potenzial zu entfalten.

"In Portugal gibt es noch viel zu tun, was die Ausbildung im Bereich des Tourismus und des Gastgewerbes angeht", erklärte Catarina Nunes. _"Es gibt Veränderungen, die der Markt mit sich bringt: Forderungen nach Innovation, Verbesserung, Nachhaltigkeit, Gründung neuer Unternehmen, neue Trends, Erfüllung der Marktbedürfnisse._Wir sind Teil eines Konsortiums von drei Hochschuleinrichtungen, die rund 6,7 Millionen Euro erhalten werden. Wir können die digitale Transformation des Sektors vorantreiben, wir können Umschulungen, kontinuierliche Verbesserungen und Schulungen anbieten, die auf die Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten sind", sagte sie.

Catarina Nunes, Vizedirektorin des Hochschulinstituts für Tourismus und Hotelwesen in Estoril Euronews

Schätzungsweise 8000 Studenten werden im Laufe von fünf Jahren von dieser Investition profitieren.

Einer dieser Studenten ist João Aleixo, der Euronews erzählte, dass die ARF ihm und anderen den Zugang zur Hochschulbildung eröffnet hat.

"Der nationale Wiederaufbauplan bietet mir und anderen wie mir die Möglichkeit, einen Master-Abschluss zu machen. Ich denke darüber nach, einen Master-Abschluss zu machen, der mit Unternehmertum, Innovation und der Entwicklung der Gesellschaft im Tourismus zu tun hat", erklärte er.

Portugals ARF-Fahrplan

Durch die ARF wird Portugals nationales Konjunkturprogramm mit 13,9 Milliarden Euro an Zuschüssen und 2,7 Milliarden Euro an Darlehen, insgesamt 16,6 Milliarden Euro, unterstützt.

38 % des Plans dienen der Unterstützung von Klimazielen und 22 % der Förderung des digitalen Wandels.

Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft und unser soziales Netz widerstandsfähig genug sind, um künftige Krisen zu bewältigen. Mariana Vieira da Silva Präsidentschaftsministerin Portugals

Mit den Mitteln werden Investitionen und Reformen in Bereichen wie Verkehr, Gesundheit und digitale Technologien unterstützt, wobei den sozialen Bedürfnissen wie dem Wohnungsbau, der in Portugal ein wichtiges Thema ist, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Im Bereich der Klima- und Umweltpolitik steht Portugal vor der Herausforderung, den Gebäudebestand energieeffizienter zu gestalten, die Energiequellen zu diversifizieren und den Schutz vor Waldbränden zu verbessern.

So sieht der portugiesische Plan ein groß angelegtes Investitionsprogramm in Höhe von 300 Millionen Euro vor, um die Energieeffizienz von Wohngebäuden zu verbessern.

Wie verwendet Portugal die ARF-Mittel?

An der Universität Lissabon sind die Arbeiten zur Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum für 900 bedürftige Studenten in vollem Gange.

"Die Mieten sind sehr hoch", erklärt Vitor Leitão, Vizerektor der Universität Lissabon. "Es gibt einen Mangel an Wohnungen und Zimmern. Vor allem in Lissabon und in anderen großen Städten. Wenn wir also mehr Studenten anziehen wollen, müssen wir ihnen Unterkünfte zur Verfügung stellen."

"Dieses Gebäude ist das erste einer Reihe von drei Gebäuden. Was die Finanzierung anbelangt, so wird uns die EU über diesen Plan für Widerstandsfähigkeit und Wiederaufbau mit etwa 27 Millionen Euro unterstützen, so dass sich die Gesamtkosten auf etwa 39 Millionen Euro belaufen", fügte er hinzu.

An der Universität Lissabon wird daran gearbeitet, erschwinglichen Wohnraum für Studenten zu schaffen Euronews

Im Einklang mit den grünen Zielen Portugals müssen diese neuen Gebäude den Anforderungen an die Energieeffizienz entsprechen.

Dies ist zwar eine wichtige Maßnahme zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, aber das Land setzt auch auf Technologien zur Wettervorhersage, die für die künftigen klimatischen Herausforderungen besser geeignet sind.

Zu diesem Zweck soll das portugiesische Institut für Meer und Atmosphäre (IPMA) 17 Millionen Euro aus der ARF erhalten; man hat bereits einen Supercomputer im Wert von 1 Million Euro gekauft.

"Mit diesem Computer können wir unsere Berechnungskapazität um das Zwanzigfache erhöhen, um Daten schneller und in besserer Qualität bereitzustellen", sagte Miguel Miranda, Präsident der IPMA.

"Portugal ist eines der Länder, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Unsere Fähigkeit, die Vorhersagen für die Atmosphäre und den Ozean zu verbessern, wie gering sie auch sein mögen, hat enorme Auswirkungen auf das Leben der Menschen", fügte Miguel Miranda hinzu.

Miguel Miranda, Präsident des portugiesischen Instituts für das Meer und die Atmosphäre, zeigt Euronews den neuen Supercomputer Euronews

Wird die ARF ausreichen, um den Aufschwung in Portugal zu unterstützen?

Nach Angaben der Europäischen Union wird das portugiesische Konjunkturprogramm das BIP des Landes bis 2026 um bis zu 2,4 % steigern und etwa 50.000 Arbeitsplätze schaffen.

Euronews fragte Mariana Vieira da Silva, Präsidentschaftsministerin in der portugiesischen Regierung, ob dies ausreichen wird, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie hinter sich zu lassen.

"Das ist eine gute Gelegenheit, um sich von der Krise zu erholen, aber auch, um unsere Wirtschaft auf die Zukunft vorzubereiten. Man kann immer sagen, dass mehr besser ist als weniger Geld. Die ARF war ein sehr wichtiges Programm, das die Europäische Union auf den Weg gebracht hat und das wir genehmigen und dann umsetzen können", erklärte sie.

Mariana Vieira da Silva, Portugals Präsidentschaftsministerin Euronews

Zwei Jahre nach dem Start der ARF fragte Euronews Mariana Vieira da Silva, welche Lektionen gelernt wurden und wo es ihrer Meinung nach noch Raum für Verbesserungen gibt.

"Es gibt in Ländern wie Portugal ein starkes Programm für die Kohäsionspolitik und jetzt ein starkes Programm für die ARF. Diese beiden Programme haben unterschiedliche Regeln und Bewertungsmechanismen. Wir müssen sie stärker koordinieren, als wir es jetzt tun, denn die Verwaltungskapazität jedes Landes ist begrenzt. Diese beiden Mechanismen müssen besser koordiniert werden", erklärte sie.

Untersuchungen über die Verwendung der ARF-Mittel in ganz Europa zeigen, dass Portugal den zweithöchsten Anteil für die Sozialpolitik bereitstellt. Aber sind sozialpolitische Investitionen zum jetzigen Zeitpunkt eine politische Entscheidung oder eine Entscheidung der wirtschaftlichen Realität?

"Nun, beides, denke ich", sagte die Ministerin.

"Erstens haben wir in Portugal ein Problem der Ungleichheit, das wir angehen müssen, und das ist einer der wichtigsten Punkte, um zu gewährleisten, dass der digitale Wandel und der Klimawandel nicht ungerecht sind. Wir haben in unserem Leben bereits mehrere Krisen erlebt: die Finanzkrise, die COVID-Krise und jetzt den Krieg.

Wir müssen sicherstellen, dass unsere Wirtschaft und unser soziales Gefüge widerstandsfähig genug sind, um künftige Krisen zu bewältigen. Hoffentlich tritt das nicht ein, aber wir müssen auf sie vorbereitet sein", schloss Mariana Vieira da Silva.