Erste Studie erfolgversprechend: Individualisierte mRNA-Behandlung gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs

Ein mRNA-Impfstoff für Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs hat in einer kleinen Studie, die von New Yorker Wissenschaftlern und dem deutschen Unternehmen BioNTech durchgeführt wurde, vielversprechende Ergebnisse gezeigt: Bei der Hälfte der Behandelten konnte die Rückkehr des Tumors verhindert werden.

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten überhaupt, an der schätzungsweise 88 % der Patienten sterben. Er ist auch eine der bösartigsten Krebsarten: Es ist bekannt, dass er schnell zurückkehrt, selbst wenn er erfolgreich entfernt wurde. Etwa 90 Prozent der Patienten erleiden innerhalb von sieben bis neun Monaten nach der Operation einen Rückfall.

Ein gezielter mRNA-Impfstoff könnte jedoch eine gewisse Hoffnung bieten. Diese Woche veröffentlichte eine Gruppe von Wissenschaftlern des Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Center in New York in der Fachzeitschrift Nature die Ergebnisse einer kleinen Studie, die sie über mehrere Jahre an Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs durchgeführt haben.

In der Studie wurde ein mRNA-Impfstoff gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs verwendet, der auf den Tumor des jeweiligen Patienten zugeschnitten ist und möglicherweise eine Immunreaktion hervorrufen kann.

Das Revolutionäre an den von den deutschen Wissenschaftlern getesteten Impfstoffen ist, dass sie auf die mutierten Proteine auf der Oberfläche von Krebszellen zugeschnitten sind - und nicht auf eine Mischung aus Tumor- und normalen Zellen, wie es seit Jahrzehnten versucht wird.

Die Zellen wurden von Forschern des Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Center in New York aus Tumoren von Patienten extrahiert und an BioNTech geschickt - das deutsche Unternehmen, das den hochwirksamen Impfstoff COVID-19 entwickelt hat und zusammen mit Pfizer produziert.

Anschließend passten die Wissenschaftler den Impfstoff an das Immunsystem jedes einzelnen der 16 Patienten an, die an der Studie teilnahmen, die im Dezember 2019 begann. Alle Patienten waren weiß. Die Patienten erhielten den Impfstoff zusammen mit einer Chemotherapie und einem Medikament, das darauf abzielt, Tumore daran zu hindern, sich der Reaktion des Immunsystems eines Patienten zu entziehen.

Vielversprechende Ergebnisse

Die Hälfte der Patienten, denen der Impfstoff verabreicht wurde, sprach darauf an: Ihr Immunsystem lernte, die Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen, und während der 18 Monate, die sie beobachtet wurden, zeigten sie keine Anzeichen eines Rückfalls.

"Diese aufregenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass wir in der Lage sein könnten, Impfstoffe als Therapie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs einzusetzen."

Balachandran, der die Forschung leitete, ist optimistisch. "Die Erkenntnisse unterstützen unsere Strategie, jeden Impfstoff auf den Tumor jedes Patienten zuzuschneiden".

Bei den acht anderen Patienten, die nicht auf den Impfstoff anzusprechen schienen, kehrte der Krebs nach etwa 13 Monaten nach der Entfernung zurück. Nur bei zwei von ihnen kehrte der Krebs nicht zurück.

Die Wissenschaftler konnten nicht völlig ausschließen, dass neben dem Impfstoff auch andere Faktoren dazu beigetragen haben, dass ein Patient eine Immunreaktion hervorrief. Die Forscher vermuten jedoch, dass der Impfstoff bei Patienten, deren Milz noch intakt war, erfolgreicher war: Von sieben Studienteilnehmern, denen die Milz entfernt wurde, sprachen fünf nicht auf den Impfstoff an.

Personalisierte mRNA-Krebsimpfstoffe sind zwar vielversprechend, befinden sich aber noch in den Kinderschuhen. Diese personalasieten "Impfstoffe" sind zu eneinen noch im Experimantastudadium, zum anderen noch zu kostspielig, um auf breiter Basis eingesetzt zu werden.

Die Ergebnisse der jüngsten Studie deuten jedoch darauf hin, dass die Forscher auf dem richtigen Weg sind, um Bauchspeicheldrüsenkrebs und möglicherweise auch andere aggressive Tumorarten zu behandeln.

Für die Zukunft planen die MSK-Forscher eine größere, randomisierte klinische Studie an mehreren Standorten in verschiedenen Ländern. Patienten werden ab diesem Sommer in die Studie aufgenommen.

"Es ist aufregend zu sehen, dass ein personalisierter Impfstoff das Immunsystem zur Bekämpfung von Bauchspeicheldrüsenkrebs - der dringend bessere Behandlungen benötigt - einsetzen könnte", sagte Balachandran.

"Es ist auch deshalb motivierend, weil wir solche personalisierten Impfstoffe vielleicht auch zur Behandlung anderer tödlicher Krebsarten einsetzen können."

