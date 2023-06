Das Humane Metapneumovirus: Das müssen Sie über HMPV wissen

Ein Virus, das ähnliche Symptome wie eine Erkältung, eine Grippe oder Covid-19 verursacht, verbreitet sich in den USA. Was ist das Humane Metapneumovirus?

Laufende Nase, trockener Husten, Halsschmerzen und Fieber: Die Kombination dieser Symptome würde jeder, der die Pandemie miterlebt hat, sofort als ein unglückliches Wiederaufleben von COVID-19, eine schlimme Erkältung oder eine Grippe registrieren.

Aber es gibt noch ein anderes, wenig bekanntes Virus, das genau die gleichen Symptome aufweist: das Humane Metapneumovirus, abgekürzt HMPV oder nur MPV.

Laut den Überwachungssystemen für Atemwegsviren der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sind die Fälle von HMPV in diesem Frühjahr in den USA sprunghaft angestiegen, und die Intensivstationen der Krankenhäuser füllten sich mit kleinen Kindern und älteren Patienten, die an dem Virus erkrankt waren.

Mitte März, als die Krankenhäuser den Höhepunkt der Genesung verzeichneten, waren fast 11 Prozent der getesteten Patienten positiv auf HMPV - eine Zahl, die etwa 36 Prozent über dem durchschnittlichen saisonalen Höchststand vor der Pandemie von 7 Prozent liegt.

Laut John V. Williams, Professor für Pädiatrie, Mikrobiologie und Molekulargenetik an der Universität von Pittsburgh, ähnelt die jüngste Häufung von HMPV-Nachweisen in den USA "den überdurchschnittlich hohen Fallzahlen des Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) und der Influenza im Herbst 2022 und Winter 2023", die auf die Pandemie folgten, schrieb er in "The Conversation".

Nach zwei Jahren der sozialen Distanzierung und des Tragens von Masken wurde ein Rückgang der Immunität der Bevölkerung mit einem Anstieg der Zahl der Fälle von Viren, wie Grippe und Erkältung, in Verbindung gebracht.

Im Großbritannien schienen die HMPV-Fälle im Winter ihren Höhepunkt erreicht zu haben, mit einer gemeldeten Positivitätsrate von 5,4 Prozent unter erwachsenen Krankenhauspatienten.

In der Woche bis zum 21. Mai waren nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde 0,8 Prozent der Patienten positiv für HMPV. Bei Kindern unter fünf Jahren lag die Rate im Mai bei 1,4 Prozent und damit unter dem Spitzenwert des Winters von 12,2 Prozent.

Ist HMPV ein neues Virus?

Nein, das Humane Metapneumovirus ist kein neues Virus. Es wurde 2001 von einem niederländischen Forscherteam entdeckt, nachdem es sich ein Jahr lang auf die Suche nach den unbekannten Ursachen akuter Atemwegsinfektionen gemacht hatte - der weltweit häufigsten Todesursache bei Kindern unter fünf Jahren.

Das Team untersuchte 28 Proben von Kindern in den Niederlanden, die sehr krank gewesen waren, aber nicht positiv auf bekannte Krankheitserreger getestet worden waren.

Bei der Untersuchung der Proben fanden die Forscher ein Virus, das strukturell der Familie der Paramyxoviridae ähnelte - einer Gruppe von Viren, die Krankheiten wie Masern, Mumps und das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) verursachen - und dessen Gene mit dem aviären Metapneumovirus verwandt waren, einem Virus, das Vögel infiziert.

Die Forscher gaben dem HMPV denselben Namen wie seinem vogelähnlichen Verwandten, da sie davon ausgingen, dass das Virus wahrscheinlich von Vögeln auf den Menschen übergesprungen war und sich später weiterentwickelt hatte.

Es wird angenommen, dass das Virus mindestens seit den 1950er Jahren völlig unentdeckt unter Menschen zirkuliert.

Wie schlimm ist HMPV?

Viele Menschen haben sich vielleicht schon einmal mit HMPV angesteckt, doch sie wissen nicht, dass sie es in sich tragen.

Die meisten Menschen, die sich mit dem Virus infizieren, entwickeln keine ernsthaften Symptome und erholen sich innerhalb von sieben bis zehn Tagen. Hinzu kommt, dass das Virus nur durch komplexe molekulare Tests in Krankenhäusern oder Notaufnahmen nachgewiesen werden kann.

In der Regel sind es Kleinkinder und ältere Menschen, die nach einer Ansteckung mit HMPV am schwersten erkranken, da sie am anfälligsten für das Virus sind. Ihre Symptome werden direkt von Ärzten und Ärztinnen in Krankenhäusern behandelt, da es keinen Impfstoff oder ein antivirales Medikament gegen HMPV gibt.

In schweren Fällen kann das Virus tödlich sein. Andere ähnliche Viren sind gefährlicher als HMPV, wobei die Häufigkeit der Ansteckung und der Erkrankung an dem Virus offenbar wesentlich geringer ist als bei RSV.