Sind Kurzzeitvermietungen die Ursache für Portos Wohnungskrise?

Einwohner:innen von Porto sagen, dass sie durch Kurzzeitvermietungen vom Wohnungsmarkt verdrängt werden. Vermieter:innen sagen, dass sie die lokale Wirtschaft ankurbeln.

Millionen Menschen besuchen jedes Jahr Porto mit seinem malerischen Lage am Fluss, seiner ikonischen Brücke und seinem kulinarischen Angebot. Die Besucher:innen sind ein wichtiger Teil der lokalen Wirtschaft, aber es gibt einen schmalen Grat zwischen nachhaltigem Tourismus und Übertourismus, bei dem die Einheimischen ausgepreist werden.

Riesige Wohnungsprobleme

Zehntausende Menschen protestierten im April 2023 in Portugal, wütend über die Wohnungskrise, die durch ausländische Investitionen in Immobilien, niedrige Löhne und einen Mangel an erschwinglichen neuen Wohnungen ausgelöst und durch Ferienvermietungen, die den Wohnungsbestand aushöhlen, noch verschärft wurde.

Man sieht, dass die Menschen in nicht so guten Häusern leben, und gleichzeitig sieht man, dass der Tourismus stark, sehr stark anzieht. Helena Souto Wohnungsbaugesellschaft Habitação Hoje!

Helena Souto von der Wohnungsbaugesellschaft Habitação Hoje! sagt, berichtet von großen Problemen.

"Wir hören jeden Tag von Fällen, in denen Menschen in Überbelegung leben, 12 Personen in einer kleinen Wohnung, 15 Personen", sagt sie. "Wir sprechen hier von enormen Problemen mit Kälte, Feuchtigkeit und Schimmel."

Sie sagt, dass leer stehende Sozialwohnungen ein großes Problem darstellen, ebenso wie die Gentrifizierung von Stadtvierteln, in denen die Zahl der Kurzzeitvermietungen die der Wohnungen übersteigt.

Housing activist Helena Souto (left) with Euronews' reporter Andrea Bolitho Euronews

"Die Stadt wird für Menschen gebaut, die höhere Preise zahlen können, also für Touristen, digitale Nomaden oder Menschen, die Geschäfte machen wollen", sagt Helena Souto.

Anstieg der digitalen Nomaden

Portugal hat einen Anstieg der digitalen Nomaden festgestellt und bietet ein Visum für die ortsungebundenen Arbeitnehmer an. Wohnungsbauaktivisten sagen, dass das die Krise noch verschärfen wird.

Unternehmen, die Unterkünfte vermieten, sowohl für Kurzzeitmieten als auch für längere Aufenthalte sowie Coworking-Spaces, sehen das natürlich anders.

"Sie werden Teil der lokalen Gemeinschaft", argumentiert Rui Santos, Leiter der Kommunikationsabteilung von FeelPorto. "Sie gehen in dieselben Geschäfte, Restaurants und Supermärkte. So tragen sie zur lokalen Wirtschaft bei."

Und er bestreitet, dass sie den lokalen Wohnungsbestand auffressen. "Das Gegenteil ist der Fall", sagt er. "Denn diese Art von Lösung, die wir haben, ermöglicht es diesen digitalen Nomaden, keinen Druck auf den Wohnungsbestand auszuüben."

Lokale Behörden ergreifen Maßnahmen

Die Stadt Porto hat Vorschriften erlassen, die es ihr ermöglichen, Lizenzen für Kurzzeitvermietungen einzufrieren - eine Premiere für eine portugiesische Stadt.

Es ist sehr unfair zu behaupten, dass alle Probleme des Wohnungsmarktes mit Airbnb und der Kurzzeitvermietung zusammenhängen. Ricardo Valente Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung in Porto

"Wir haben zwei Bereiche in der Stadt", erklärt der Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung in Porto, Ricardo Valente. "Ein nachhaltiges Gebiet, in dem man Neuzulassungen erhalten kann, und Gebiete, die wir als Sperrgebiete bezeichnen, das heißt, Gebiete, in denen man keine Neuzulassung bekommen kann, wenn der Druck sehr hoch ist."

Neue europaweite Regeln

Die Frage, wie man einen nachhaltigen Tourismus sicherstellen kann, ist nicht nur ein portugiesisches Problem, sondern ein europaweites.

Die Europäische Kommission hat neue Regeln für die Erhebung und den Austausch von Daten über Kurzzeitvermietungen vorgeschlagen, um mehr darüber zu erfahren, wer sich wo und wie lange im gesamten Binnenmarkt aufhält.

Alle Vermieter und Immobilien müssen die gleichen Online-Registrierungsverfahren durchlaufen und erhalten eine eindeutige Identifikationsnummer - so werden die Daten harmonisiert und der Kampf gegen illegale Kurzzeitvermietungen unterstützt.

"Diese neue europäische Verordnung ist für uns sehr wichtig, weil sie uns eines der wichtigsten Dinge liefert - Informationen", sagt Valente.

"Ein Großteil der Probleme, die wir bei der Verwaltung von Kurzzeitvermietungen haben, ist die Art und Weise, wie diese Plattformen Informationen verbergen. Daher ist es für uns sehr wichtig, dass wir die gleichen Bedingungen haben und dass das, was offline legal ist, auch online legal sein sollte und das, was offline illegal ist, auch online illegal sein sollte."

Auf der Suche nach der richtigen Mischung

Aber der Tourismus spielt in Portos Wirtschaft eine große Rolle. Dabei geht es nicht nur um das Geld, das für Unterkünfte ausgegeben wird, sondern auch um das Geld, das in lokale Unternehmen wie "Workshops Pop-Up" fließt, wo Touristen lernen, wie man ein traditionelles portugiesisches Gericht zubereitet.

Diese Art von Geschäft ist entstanden, weil viele Menschen hierher kommen. Nuno Pedrosa Feschäftsführer von Workshops Pop-Up, Porto

"Kochen und Essen ist ein sehr wichtiger Teil unserer Kultur in Portugal", sagt Eigentümer und Geschäftsführer Nuno Pedrosa.

Learning to cook the Portuguese way - Workshops Pop-Up cooking class Euronews

"Wir haben unser Geschäft mit dem Versuch begonnen, Orte hier in der Innenstadt zu fördern, weil... die Innenstadt von Porto irgendwie verlassen war, in den letzten 10 bis 15 Jahren haben sich viele Dinge in Bewegung gesetzt und das hat der Innenstadt von Porto viel Leben eingehaucht."

Brüssel hofft, dass seine neuen Vorschriften für Kurzzeitmieten Teil des Erfolgsrezepts für einen nachhaltigen Tourismus in Porto und im übrigen Europa sind.