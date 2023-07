Schätzungen zufolge sind in Europa viel mehr Mädchen im Teenageralter depressiv als männliche Altersgenossen. Aber was ist mit den Jungen? Hier unser Update dazu.

Schätzungsweise neun Millionen junge Menschen im Alter von zehn bis 19 Jahren leiden in Europa an Depressionen, so die neuesten Daten aus dem Jahr 2021 - aus einer Zeit, in der Experten die sozialen Auswirkungen der Pandemie noch nicht abschätzen konnten.

Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die unter Depressionen leiden, seither sogar gestiegen ist. "Das Problem ist zwischen dem Jahr 2010 und heute größer geworden", sagte Ian Goodyer, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität Cambridge in Großbritannien, gegenüber Euronews.

"Wenn man 100 Teenager fragen würde, ob sie in den letzten sechs Monaten klinisch depressiv waren, würden sechs bis zehn von ihnen zustimmen."

Die Zahlen sprechen von einem Gesundheitsnotstand, den man nicht ignorieren darf: Selbstmord ist laut WHO die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen in Europa, wobei Depressionen als einer der Hauptfaktoren für selbstmörderisches Verhalten gelten.

Deshalb ist es besonders wichtig zu verstehen, woher diese Epidemie von Depressionen unter jungen Erwachsenen in Europa komen, und zu wissen, wie man die Anzeichen erkennt.

Dies ist besonders schwierig, wenn es sich um Jungen handelt.

Die Daten zeigen, dass die Depressionsraten bei Mädchen höher sind, wobei die negativen Auswirkungen der geltenden Schönheitsnormen in den sozialen Medien und der Druck, sich den erdrückenden Erwartungen der Gesellschaft an das Aussehen und Verhalten von Frauen anzupassen, häufig für dieses Ungleichgewicht verantwortlich gemacht werden. Hinzu kommt, dass Gewalt gegen Frauen und eine feindselige Haltung gegenüber Frauenrechten zu Gefühlen der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit bei Mädchen beitragen können.

Laut OECD-Daten aus dem Jahr 2018 gaben zehn Prozent der Jungen und 14 Prozent der Mädchen im Alter von elf Jahren in 28 europäischen Ländern an, dass sie sich im Durchschnitt mehr als einmal pro Woche niedergeschlagen fühlten. Je älter sie wurden, desto größer wurden die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern: 29 Prozent der Mädchen gaben an, sich niedergeschlagen zu fühlen, gegenüber 13 Prozent der Jungen.

Es wird auch angenommen, dass Depressionen bei Mädchen schwerer ausfallen als bei Jungen. Experten sind jedoch der Meinung, dass die Erkennung von Depressionen bei Jungen schwieriger sein könnte als bei Mädchen, was dazu führt, dass das Problem unterschätzt wird.

"Wir wissen nicht warum, vielleicht ist es ein Messproblem, das mit der Art und Weise zusammenhängt, wie wir Jungen nach Depressionen befragen", so Goodyer. "Oder es könnte sein, dass es bei leichten Depressionen bei Jungen andere Merkmale gibt, die wir noch nicht wirklich verstanden haben".

Ein wichtiger Faktor könnte Sexismus sein. Bei Kindern unter 13 Jahren gebe es keinen Sexismus und keinen Geschlechtsunterschied, sagte Goodyer und fügte hinzu, dass dies bei jungen Kindern sehr ungewöhnlich sei. Fragt man Teenager zwischen 12 und 19 Jahren nach Depressionen, so sind diese bei Mädchen stärker ausgeprägt.

"Wenn man die Depression bei 19- bis 30-Jährigen weiter messen würde, kämen wahrscheinlich mehr Jungen, mehr Männer in Frage", sagte Goodyear. "Es ist ziemlich kompliziert, und ich bin mir nicht sicher, ob wir der Öffentlichkeit ein wirklich gutes Verständnis dafür vermitteln können, was dieser Geschlechtsunterschied wirklich bedeutet.

Wie kommt es bei Jungen zu Depressionen?

Da Jungen in dem Glauben sozialisiert werden, dass Weinen ein Zeichen von Schwäche ist, schlagen viele wütend um sich oder reagieren gereizt, wenn sie tatsächlich traurig sind. Aus denselben Gründen suchen junge Männer - ebenso wie erwachsene Männer - eher Hilfe, wenn sie sich in einer emotionalen Notlage befinden.

Aber Mädchen im Teenageralter sind genauso reizbar und wütend, wenn sie depressiv sind, sagte Goodyer und fügte hinzu, dass eine unterschiedliche Behandlung von Depressionen je nach Geschlecht weder sinnvoll noch vorteilhaft ist. "Die Reaktion auf den Geschlechtsunterschied hat keinen Einfluss auf das Risiko für Selbstmord oder nicht-selbstmörderische Selbstverletzungen", sagte er.

Aber die Art und Weise, wie wir Depressionen bei Teenagern erkennen, sollte untersucht werden.

"Depressionen bei Teenagern weisen in der Regel eine größere Bandbreite an Stimmungslagen auf als Depressionen bei Erwachsenen", so Goodyer. "Wenn man sich die Stimmungslage der elf bis 19-Jährigen anschaut, sind sie oft reizbarer und ziemlich wütend, was man bei Erwachsenen nicht so oft sieht."

Aber es ist wahr, dass bei Jungen, so Goodyear, "Reizbarkeit vorhanden ist und vielleicht hat das die depressiven Züge überdeckt." Was wahrscheinlicher ist", fügte der Psychiater hinzu, ist, dass "Menschen, die einen reizbaren Jungen sehen, dies für normal halten, während ein Erwachsener, der ein reizbares Mädchen sieht, aufgrund der Vorurteile, die wir haben, wahrscheinlich fragen wird, was das Problem mit ihr ist."

Brauchen wir einen neuen Ansatz?

"Vielleicht brauchen wir eine neue Art, mit Jungen über Gefühle und Depressionen zu sprechen", schlug Goodyer vor und fügte hinzu, dass Experten so viele professionelle, praktische Interviews mit Jungen wie möglich führen sollten, um zu lernen, sie zu verstehen.

"Jungen sind weniger in der Lage, sich auszudrücken und über ihre inneren Zwänge zu sprechen", sagte Goodyer. "Man braucht also Leute, die geübt sind, mit Jungen zu sprechen, und die nicht durch ein aggressives und gereiztes Auftreten vorverurteilt werden. Und das ist eine ganz entscheidende Fähigkeit, die gelernt werden muss."

Goodyer ist der Meinung, dass man sich bei der Bekämpfung von Depressionen bei Jugendlichen auf die Früherkennung konzentrieren sollte. Daran wird gearbeitet, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis wir wissen, was am besten zu tun ist", sagte er.

"Das nächste, was getan werden sollte, ist eine bessere Behandlung für depressive junge Menschen. Ich meine, die Verfügbarkeit von Behandlungen ist derzeit furchtbar, und die meisten Dienste für die psychische Gesundheit von Kindern in Europa wurden aufgrund allgemeiner Einkommensverschiebungen und der Tatsache, dass in einigen Ländern, insbesondere im Vereinigten Königreich, die Zahl der Personen, die für die Behandlung depressiver Jugendlicher zur Verfügung stehen, reduziert, was Anlass zu großer Sorge gibt", so Goodyer weiter.

Laut Goodyer genießt die psychische Gesundheit junger Menschen in keinem europäischen Land eine hohe Priorität.

"Das Thema der schlechten psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist in der Öffentlichkeit angekommen", so Goodyer, aber "es gibt eine große Kluft zwischen der Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung und den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen, die die politischen Entscheidungsträger berücksichtigen müssen, und mit den Ausgaben für die psychische Gesundheit von Jugendlichen, um die Dinge für sie zu verbessern, weil das natürlich die psychische Gesundheit in der Zukunft verbessern wird."

Die Fortschritte auf diesem Gebiet seien langsam, so Goodyer, und es gebe noch viel mehr über die Auswirkungen von Depressionen auf Jugendliche im Erwachsenenalter herauszufinden.

"Die langfristigen Folgen von unbehandelten, verschlossenen Teenagern sind gravierend", sagte er. "Sie werden psychisch krank. Sie haben eine schlechte Beschäftigungsbilanz und schlechtere soziale Beziehungen im späteren Leben. Es handelt sich also nicht um eine triviale Angelegenheit, wenn man versucht, das Angebot an psychischen Behandlungen für junge Menschen zu verbessern. Es ist eine ernste Angelegenheit", so Goodyer.