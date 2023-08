Schon wenige Minuten intensiver körperlicher Betätigung pro Tag können das Risiko einiger Krebsarten um bis zu 32 Prozent senken, so eine neue Studie.

Nur 4,5 Minuten intensiver körperlicher Betätigung pro Tag könnten das Risiko für einige Krebsarten verringern, so eine neue, letzte Woche veröffentlichte Studie.

Die in der Fachzeitschrift Jama Oncology veröffentlichte Studie, die von Forschern der Universität Sydney in Australien geleitet wurde, verfolgte die tägliche Aktivität von mehr als 22.000 "Nicht-Sportlern" und beobachtete sie über fast sieben Jahre.

Emmanuel Stamatakis, Professor an der Universität von Sydney und Hauptautor der Studie, erklärte, dass Erwachsene, die sich nicht bewegen, zwar ein höheres Risiko haben, an bestimmten Krebsarten zu erkranken, dass die Forscher aber bisher nicht die Auswirkungen weniger strukturierter Formen intensiver Bewegung gemessen haben.

"Wir wissen, dass die Mehrheit der Menschen mittleren Alters nicht regelmäßig Sport treibt, was sie einem erhöhten Krebsrisiko aussetzt, aber erst durch das Aufkommen von tragbaren Technologien wie Aktivitätsmessgeräten sind wir in der Lage, die Auswirkungen kurzer, gelegentlicher körperlicher Aktivitäten im Alltag zu untersuchen", sagte er in einer Erklärung.

Die Forscher schlossen Studienteilnehmer aus, die zuvor an Krebs erkrankt waren, und beobachteten ihre Aktivität mit Hilfe von tragbaren Geräten, die die Bewegung am Handgelenk messen.

Außerdem beschränkten sie die Studie auf Personen, die sich in ihrer Freizeit nicht sportlich betätigten und die einen oder weniger Spaziergänge pro Woche unternahmen. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 62 Jahren.

Die kurzen Aktivitätsstöße konnten intensive Hausarbeit, Power Walking oder Treppensteigen umfassen.

Die Forscher stellten fest, dass die Vorteile mit zunehmender Häufigkeit der körperlichen Betätigung zunahmen, insbesondere bei Krebserkrankungen, die mit körperlicher Betätigung zusammenhängen. Die meisten der kurzen Ausbrüche dauerten bis zu einer Minute.

Unter den Teilnehmenden gab es 2 356 neue Krebsfälle.

Eine Einschränkung der Studie besteht darin, dass es sich um eine Beobachtungsstudie handelt und daher nicht direkt Ursache und Wirkung untersucht wurden. Dies ist bei Studien, die einen Zusammenhang zwischen Krebs und körperlicher Aktivität der Teilnehmenden herstellen, üblich.

Was die WHO empfiehlt

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird körperliche Aktivität mit einem geringeren Risiko für 13 Krebsarten in Verbindung gebracht. Die Studie der Universität Sydney untersuchte diese Krebsarten sowie die allgemeine Verringerung des Krebsrisikos der Teilnehmer.

Die WHO empfiehlt derzeit mindestens 150 Minuten pro Woche mäßig intensive Bewegung oder mindestens 75 Minuten pro Woche intensive Bewegung.

Nach Angaben des Nationalen Krebsinstituts der USA könnte körperliche Aktivität mit einem geringeren Krebsrisiko verbunden sein, da sie unter anderem Entzündungen hemmt, hohe Blutwerte verhindert und Übergewicht vorbeugt.

"Wir müssen diesen Zusammenhang noch weiter durch solide Studien untersuchen, aber es scheint, dass VILPA (vigorous intermittent lifestyle physical activity) eine vielversprechende, kostenlose Empfehlung zur Senkung des Krebsrisikos bei Menschen sein könnte, die strukturierte Bewegung schwierig oder unattraktiv finden", so Stamatakis.