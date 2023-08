Technologie erobert die Welt: Welche Auswirkungen hat das?

Wir erleben eine weltweite technologische Revolution. Unternehmen und Regierungen geben jährlich Milliarden Dollar aus, um die Könige des neuen Technologieimperiums zu werden. Wir verfolgen die Trends und die Auswirkungen der Werbung auf diese neue Ära der technologischen Innovation.

In einer sich rasch verändernden Welt gibt es keine Branche, die sich schneller weiterentwickelt als die Technologie. Der Technologiesektor steht an vorderster Front, wenn es um die Innovation neuer Ideen geht, um neue Wege, wie wir unser Tagesgeschäft bewältigen, und um neue Möglichkeiten, wie Regierungen das Weltgeschehen koordinieren.

Das Wachstum in diesem Sektor ist atemberaubend, und es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung. Die Tech-Branche ist ein riesiger Bereich, der derzeit jährlich um 5 bis 6 % wächst, und es wird erwartet, dass dieser Wert in den kommenden Jahren noch steigen wird, wenn die breite Masse Künstliche Intelligenz nutzt.

Revolutionäre Technologien werden täglich weiterentwickelt, und die Kosten für diesen Fortschritt steigen ebenfalls - im Jahr 2022 werden insgesamt 3,45 Billionen Dollar in diesem Sektor ausgegeben.

Und mit dem technologischen Fortschritt ändern sich auch die Art und Weise, wie wir Produkte kaufen und konsumieren. Letztes Jahr wurden 300 Milliarden Dollar für Online-Werbung ausgegeben.

"Wir leben in einer noch nie dagewesenen Ära technologiegestützter Innovation." Mario Aquino Geschäftsführer von Future Labs Ventures

Die Unternehmen beeinflussen die Art und Weise, wie wir konsumieren und interagieren, mehr als je zuvor. TikTok ist einer der größten Namen in der Welt der sozialen Medien und eine Marke, die bei diesen Veränderungen an vorderster Front steht.

Kris Bodger ist der General Manager von TikTok in Großbritannien und hat uns erzählt, wie sehr die Technologie die Werbung und die Verbrauchergewohnheiten verändert.

"Wir sind der Meinung, dass es in der Unterhaltungs- und Marketingbranche eine große Verschiebung hin zu längerfristigen Geschichten gibt, bei denen die Kreativität im Mittelpunkt steht. Auf TikTok kann man Videos mit Ton und im Vollbildmodus abspielen, und wir haben gesehen, dass die Kreativen auf unserer Plattform, die das Herzblut unserer Community sind, es Marken ermöglichen, authentisch zu sein und Geschichten auf eine Weise zu erzählen, die früher nicht unbedingt möglich war."

Kris Bodger ist der General Manager von TikTok in Großbritannien euronews

"Wir haben gesehen, dass diese neue Form der Unterhaltung auch offline zu Aktionen führt. Das wahrscheinlich beste Beispiel dafür ist das, was wir Community Commerce nennen, also das Zusammentreffen von Shopping, von Menschen, die einkaufen wollen, aber auch von unterhaltsamen Inhalten, die auf TikTok und in unserer Community zu finden sind. Und wir haben gesehen, dass Hashtags wie "TikTok made me buy it" 57 Milliarden Hashtag-Aufrufe haben und dass all diese Videos auf TikTok Menschen sind, die Produkte entdecken, sie bewerten, die sich mit diesen verschiedenen Produkten auseinandersetzen, was dann reale Auswirkungen hat", verriet Kris Bodger.

Wie nutzen große Unternehmen Ihre Daten?

Nicht nur das Konsumverhalten ändert sich aufgrund des technologischen Fortschritts. Auch die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte abwickeln, wird grundlegend umgestaltet.

Um mehr darüber zu erfahren, schickten wir unseren Reporter Ryan Capperauld zum Start des neuen Cloud-Dienstes von Google im Qatar National Convention Center in Doha, wo sich hochrangige Google-Bosse trafen, um den Start eines neuen Cloud-Dienstes in der Region zu besprechen.

"Wir sind heute hier in Katar, um unsere erste Region im Nahen Osten zu eröffnen. Das ist Teil unseres globalen Expansionsplans", erklärte Tarik Khalil, Google Cloud Manager für den Nahen Osten und Nordafrika.

"Die Nachfrage unserer Kunden und Partner in der Region hat zugenommen. Und wenn wir in Länder investieren, in denen die Nachfrage wächst, dann wollen wir in der Regel unseren Kunden nah sein, um ihnen zu helfen, ihre Probleme zu lösen und ihre Kunden besser zu erreichen."

Tarik Khalil ist Google Cloud Manager für den Nahen Osten und Nordafrika euronews

Auf die Frage, ob dies Teil eines umfassenderen Projekts von Google im Nahen Osten sei, erklärte Tarik Khalil gegenüber The Exchange: "Ein Teil unserer Investitionen in Katar ist die Infrastruktur."

"Der zweite Teil sind unsere Leute und unsere Arbeitskräfte und der Markt mit unserem Ökosystem. Wir bringen ein riesiges Ökosystem in das Land, um unseren Kunden und Interessenten zu helfen, sich weiterzuentwickeln und ihre Ziele zu erreichen."

Aber wie hilft das den Unternehmen im Hinblick auf die Daten?

"Wir alle wissen, dass wir uns in einem Datenzeitalter befinden [...] Das Datenvolumen wächst rasant. Das ist ein Punkt, mit dem sich jede Organisation, jedes Unternehmen meiner Meinung nach auf sehr effiziente Weise auseinandersetzen muss. Letztendlich müssen sie schnellere Entscheidungen treffen. Sie müssen präzise Entscheidungen treffen und dabei die Möglichkeiten der Technologie nutzen, um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen.

"Wir helfen ihnen dabei, indem wir unsere einheitliche Datenplattform anbieten, die durch KI-Funktionen unterstützt wird, um den Prozess effizienter zu gestalten und schneller zu Datenerkenntnissen zu gelangen."

Wohin steuert der Technologiesektor?

Eine vielversprechende Ära für die Region also, die in neue Bereiche der Interkonnektivität vorstößt. Aber wie sieht es mit der Zukunft des Sektors insgesamt aus?

Wir sprachen mit Mario Aquino, dem Geschäftsführer von Future Labs Ventures in Singapur, einer Firma, die in technologische Entwicklungen investiert.

Mario Aquino ist Geschäftsführer von Future Labs Ventures euronews

"Alle paar Minuten, Stunden und Tage gibt es neue Entdeckungen", sagte Mario Aquino. "Wir leben in einer beispiellosen Ära der technologiegestützten Innovation. Wir haben uns vor allem auf die Lösung skalierbarer Marktprobleme konzentriert, die nicht nur der lokalen Wirtschaft, sondern vor allem auch den Menschen und der Gesellschaft zugute kommen."

TikTok und Google zeigen uns, dass die Möglichkeiten für Unternehmen weit über die Erstellung unterhaltsamer Videos hinausgehen. Trotz offensichtlicher Bedenken in Bezug auf die Datensicherheit scheinen die Verbraucher im Großen und Ganzen Tech-Giganten in fast jedem Bereich unseres Lebens willkommen zu heißen.