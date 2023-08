Bestimmt der Bakterien-Mix in unserem Darm unseren Alterungsprozess?

Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass höhere Konzentrationen von Entzündungsbakterien mit einem beschleunigten Alterungsprozess und einer schlechteren körperlichen Fitness in Zusammenhang stehen.

Der menschliche Darm ist ein komplexes Ökosystem, das Milliarden von Mikroorganismen beherbergt, die eine wichtige Rolle bei der Erhaltung unserer Gesundheit spielen.

Jüngste Erkenntnisse, die in der Zeitschrift Developmental Cognitive Neuroscience veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Vielfalt der Mikroben im Darm nicht nur unsere körperliche Fitness beeinflussen kann, sondern auch, wie schnell wir altern.

Die Erkenntnisse eines Teams der Ungarischen Universität für Sportwissenschaften eröffnen neue Möglichkeiten, die Kraft von Probiotika zur Förderung von Gesundheit und Langlebigkeit zu nutzen, so Professor Zsolt Radak, Hauptautor der Studie.

Mit seinem Team in Budapest untersuchte Radak die Beziehung zwischen der Vielfalt des Darmmikrobioms, dem biologischen Alter und der körperlichen Fitness von 80 Amateur-Ruderern.

Für die Studie unterzog sich jeder Teilnehmer einer Reihe von Fitnessbewertungen und gab eine Stuhlprobe ab, um die Bakterien in seinem Darm zu analysieren, sowie Blutproben, um sein biologisches Alter anhand epigenetischer Marker zu bestimmen.

Epigenetische Marker sind wie Schalter in unserer DNA, die steuern können, ob bestimmte Gene ein- oder ausgeschaltet werden, und die eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie sich unsere Zellen entwickeln, funktionieren und auf unsere Umwelt reagieren.

Die Qualität unserer Zellen kann durch Faktoren wie Lebensstil, Ernährung und Umwelteinflüsse beeinflusst werden, was sich letztlich auf unsere Gesundheit und unser Altern auswirken kann.

Epigenetische Marker ermöglichen es Wissenschaftlern, diesen zellulären Verfall zu messen, was eine Momentaufnahme unserer "epigenetischen Uhr" oder unseres "biologischen Alters" ergibt.

Unerwartete Ergebnisse

"Wir haben herausgefunden, dass Entzündungsbakterien den Alterungsprozess tatsächlich beschleunigen. Wenn man also mehr Entzündungsbakterien hat, erfolgt eine fortgeschrittene Alterung", sagte Radak gegenüber Euronews Next und fügte hinzu, dass eine beschleunigte Alterung "bedeutet, dass man älter ist als sein chronologisches Alter".

Bei der Analyse der spezifischen Bakterien im Darmmikrobiom der Ruderer stellten die Forscher fest, dass ein höherer Anteil an entzündungshemmenden Bakterien mit verbesserten Fitnessindikatoren und einem langsameren Alterungsprozess zusammenhing.

Umgekehrt wurde das Vorhandensein von Entzündungsbakterien mit einer schlechteren Leistung bei Fitnesstests in Verbindung gebracht.

Die Athleten waren zwischen 38 und 84 Jahre alt und hatten an der World Rowing Masters Regatta 2019 teilgenommen, einem internationalen Ruderwettbewerb.

Entscheidende Verbindung zwischen Darmflora und Alterungsprozess

Die Ergebnisse deuten auf einen entscheidenden Zusammenhang zwischen Darmbakterien, Entzündungen, Fitness und dem Alterungsprozess hin und widerlegen die gängige Annahme, dass mehr Bakterien einfach eine bessere Gesundheit bedeuten, sagt Radak.

In der Studie wurde jedoch weder Ursache und noch Wirkung festgestellt. Es könnte aber durchaus sein, dass sich die vermutlich gesündere Ernährung der Sportler positiv auf die Fülle der nützlichen Bakterien in ihrem Darm auswirkt.

"Diese Bakterien stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit der chronologischen Alterung. Das ist meiner Meinung nach eine sehr interessante Beobachtung, denn es bedeutet, dass diese Bakterien tatsächlich an der DNA-Methylierungsalterung [epigenetische Alterung] beteiligt sind, [und somit] nicht das Ergebnis der [chronologischen] Alterung sind", so Radak.

Mit anderen Worten: Entzündungsbakterien sind, wenn sie im Überfluss vorhanden sind, mit einer beschleunigten Alterung verbunden.

"Ich denke, diese Ergebnisse sind wichtig, weil wir zunächst die Zusammenhänge erkennen müssen. Und wenn man sie bestätigen kann, besteht der nächste Schritt natürlich darin, diese Art von Überfluss an Entzündungsbakterien zu modifizieren, zu behandeln und dann Veränderungen im Darmmikrobiom vorzunehmen, die vielleicht eine Verlangsamung des Alterns und ein gesünderes Leben ermöglichen", sagte er.

Radaks Team führt derzeit eine sechsmonatige Folgestudie durch, in der sie das Darmmikrobiom der Ruderer mit Probiotika verändert haben, um festzustellen, ob dieser Eingriff das biologische Alter direkt beeinflusst.

Die Ergebnisse werden voraussichtlich Anfang des Jahres 2024 veröffentlicht.

In der Zwischenzeit arbeiten sie auch an einer anderen Studie mit 60 Olympiasiegern im Alter zwischen 25 und 102 Jahren, in der die Auswirkungen früher körperlicher Betätigung auf hohem Niveau auf den Alterungsprozess untersucht werden sollen.

Vorläufige Ergebnisse haben bereits gezeigt, dass Spitzensportler im Vergleich zu ihrem Lebensalter ein jüngeres epigenetisches Alter aufweisen, so Radak gegenüber Euronews Next.